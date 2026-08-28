Wola Glock i Walther w mieszkaniu. Jest śledztwo prokuratury Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Aslambek S., usłyszał zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji, czyli przestępstwa z art. 263 par. 2 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Jak ustalili śledczy, miał on w Warszawie pistolety: Glock, Walther oraz MP-79-9TM wraz z amunicją do nich. Posiadał też wiatrówkę UMAREX.

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie uwzględniając wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Jak zaznaczył prokurator Maciej Młynarczyk z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sprawa ma charakter rozwojowy.

Trzech mężczyzn i broń

Sprawa miała swój początek w ostatni weekend, gdy stołeczni policjanci i funkcjonariusze ABW weszli do mieszkania na warszawskiej Woli.

Funkcjonariusze przypuszczali, że przebywający w nim mężczyźni mogą być uzbrojeni, dlatego wejście do lokalu przeprowadzono z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Na miejscu zastali trzech obywateli Rosji w wieku 21, 25 i 42 lat.

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Jak przekazał komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, podczas przeszukania mieszkania, w jednej z szaf w sypialni policjanci znaleźli trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Na dwóch zatarte były numery fabryczne.

Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną, zaś 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.