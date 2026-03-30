Towarowa bez tramwajów. Rozpoczyna się remont torowiska

Ćwiczenia tramwajarzy na nowym torowisku

W kwietniu tramwajarze rozpoczynają pracę na Woli, pojawią się na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej. Prace wymuszą zmiany w kursowaniu tramwajów. Utrudnienia rozpoczną się w sobotę, 11 kwietnia, i potrwają około półtora miesiąca.

Jak wyjaśniły Tramwaje Warszawskie, termin oraz zakres prac nie są przypadkowe, zostały skoordynowane ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta (SZRM), który od zeszłego roku przebudowuje ulicę Grzybowską. Roboty torowe i drogowe przeprowadzi ten sam wykonawca – firma Strabag.

Bez tramwajów między Okopową a Placem Zawiszy

Na czas prac tramwaje pojadą objazdami. W weekend 11-12 kwietnia Tramwaje Warszawskie będą montować tymczasowy rozjazd nakładkowy w rejonie Ronda Daszyńskiego. W trakcie jego podłączania konieczne będzie wstrzymanie ruchu tramwajowego na dłuższym odcinku ul. Towarowej – między przystankami Okopowa i Plac Zawiszy.

W tym czasie:

wstrzymane zostanie kursowanie tramwajów linii 1 i 27, a 22 i 24 zmienią swoje trasy;

uruchomione będą dwie tramwajowe linie uzupełniające 71 i 72 oraz zastępcza linia autobusowa Z-1;

tramwaje linii 22 będą kursowały między Rondem Wiatraczna a pętlą Banacha, czyli od Placu Zawiszy pojadą ulicą Grójecką na Ochotę;

składy linii 24 dojadą do Ronda Daszyńskiego – ze swojej trasy na ulicy Młynarskiej pojadą w Wolską, dalej w Skierniewicką do Kasprzaka i Prostej; następnie z Ronda Daszyńskiego jako linia 72 zostaną skierowane do Alei Jana Pawła II, potem: Aleją "Solidarności", Okopową, Aleją Jana Pawła II do Broniewskiego i pętli Piaski;

w przeciwnym kierunku tramwaje linii 72 pojadą z Piasków do Ronda Daszyńskiego i dalej, jako 24, na Nowe Bemowo;

trasa uzupełniającej linii 71 będzie prowadziła z Żerania Wschodniego lub Annopola na Cmentarz Wolski ulicami: Rembielińską, Wysockiego, św. Jacka Odrowąża, Starzyńskiego, Słomińskiego, Okopową, Wolską;

autobusy linii zastępczej Z-1 będą kursowały z pętli Esperanto ulicami Anielewicza, Okopową, Towarową, Prostą, Żelazną do Placu Starynkiewicza.

Zawrotka na Daszyńskiego

Od poniedziałku, 13 kwietnia, dzięki rozjazdowi nakładkowemu, tramwaje jadące od strony Ochoty i Centrum dojadą przez Plac Zawiszy do Ronda Daszyńskiego, gdzie będą zawracać. Tym samym utrzymany zostanie dojazd do "zagłębia biurowego" oraz przesiadka do linii metra M2. Na tory wróci "jedynka", ale na krótszej trasie, z P+R Al. Krakowska do Ronda Daszyńskiego.

Kursowanie tramwajów linii 27 pozostanie zawieszone, a 22, 71 oraz 24 i 72 nie zmieni się. Uruchomiona zostanie uzupełniająca linia tramwajowa 74 z Ronda Wiatraczna do Ronda Daszyńskiego, po odcinku trasy linii 24. Zmieni się nieco trasa Z-1 – autobusy dojadą z pętli Esperanto do Ronda Daszyńskiego.

Zmiany dla kierowców

Na zmiany w ruchu powinni przygotować się również kierowcy. Od soboty, 11 kwietnia, zostanie zamknięty przejazd przez tory na skrzyżowaniu z Grzybowską.

Wyjeżdżający z obu stron ulicy Grzybowskiej skręcą w prawo i zawrócą przy Chłodnej lub na Rondzie Daszyńskiego. Przy skrzyżowaniu węziej będzie także na samej Towarowej. Wygrodzone zostaną lewe pasy obu jezdni, a kierowcy przejdą dwoma w każdym kierunku.

Koniec prac w maju

Ostatnią naprawę główną torowisko na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej przechodziło w 2001 roku. W ramach tegorocznej modernizacji zaplanowano wymianę istniejącej konstrukcji torowiska na konstrukcję bezpodsypkową, budowę odwodnienia, wymianę nawierzchni na przejściach dla pieszych i przejeździe przez torowisko. Całkowicie odnowione będą też przystanki przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Przerwa w ruchu tramwajów na Towarowej potrwa do końca maja.

"Efekty prac będą zauważalne: to przede wszystkim wygodne przystanki tramwajowe, dostosowane do współczesnych standardów. A dzięki koordynacji ze SZRM, po zakończeniu robót drogowych, kierowcy zyskają równy i wygodny przejazd po całej ul. Grzybowskiej" - zapewnił ratusz w komunikacie.

Torowisko przy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Cała Towarowa do remontu

W planach jest, by tory na całej Towarowej - od Okopowej do Pl. Zawiszy - zostały wyremontowane.

- Przebudowa na skrzyżowaniu z Grzybowską to pierwszy etap prac w tym miejscu. Chcemy wyremontować tory na całej Towarowej – od Okopowej do Pl. Zawiszy. Rozbudujemy układ torów na Rondzie Daszyńskiego oraz wybudujemy rozjazdy do zawracania tramwajów dwukierunkowych przed Placem Zawiszy. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Planujemy przeprowadzić te prace w 2027 roku - zapowiedział, cytowany w komunikacie Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich, odpowiedzialny za utrzymanie i modernizację infrastruktury torowo-trakcyjnej.

W tym rejonie konieczny będzie także generalny remont wiaduktu nad torami kolejowymi przy Placu Zawiszy. Konstrukcja jest w tak fatalnym stanie, że w ostatnim czasie wprowadzono ograniczenia tonażowe, zwężono jezdnię i przesunięto przystanki tramwajowe.

Do remontu 12 kilometrów toru

Tegoroczny plan remontowy Tramwajów Warszawskich obejmuje 36 zadań i blisko 12,5 kilometra toru pojedynczego.

- To najwięcej od lat. Efektem tegorocznych napraw będzie między innymi zniesienie wielu ograniczeń prędkości dla tramwajów czy podwyższenie komfortu przejazdu tramwajem. Stawiamy sobie za cel, by – tak jak w zeszłym roku - wszystkie zadania remontowe zakończyły się w zapowiadanych terminach - poinformował Niklewicz.

Jeszcze w trakcie przebudowy na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej, od 27 kwietnia do 3 maja (a więc w długi weekend majowy) Tramwaje Warszawskie razem ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta (SZRM) rozpoczną prace na Placu Narutowicza. W zakresie tramwajowym do naprawy są tory. Wyremontowany zostanie też jeden z przystanków.

W kolejnych miesiącach tramwajarze rozpoczną największe i najtrudniejsze tegoroczne remonty. Po otwarciu Towarowej prace przeniosą się na ciąg Alej Jerozolimskich i Mostu Poniatowskiego. Tramwaje Warszawskie zaplanowały wymianę urządzeń wyrównawczych na wiadukcie, wymianę szyn oraz zabudowy torowiska na odcinku od Ronda Waszyngtona do Placu Starynkiewicza.

Kolejne duże remonty obejmą w tym roku m.in.

odcinki torowiska w Al. "Solidarności" z rozjazdami na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II;

Al. Niepodległości przy Trasie Łazienkowskiej (koordynacja z zaplanowanymi od dawna robotami gestora sieci ciepłowniczej – Veolii);

ostatni odcinek ul. Grójeckiej od Pl. Zawiszy do Pl. Narutowicza;

końcowy fragment ul. Puławskiej od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi.