Trzaskowski obiecywał "uwolnienie więźniów 4. piętra". Miało powstać 120 wind, ile udało się wybudować?

750 adresów

Program budowy wind ruszył w 2019 roku. W Warszawie jest około 750 adresów budynków, w których można rozważać budowę wind. Często jest to jednak niemożliwe z powodów takich jak stan techniczny budynku, brak dostępu do klatki schodowej czy brak możliwości dobudowy szybu obok budynku. - Najpierw wybieramy budynki, gdzie jest zgoda wszystkich, bo to jest najważniejsze i które nie są pod nadzorem konserwatora, bo to zawsze rodzi wiele problemów. I oczywiście takie budynki, które są własnością miasta stołecznego Warszawy - skomentował Trzaskowski. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, w planach jest doposażenie budynków w kolejne 22 windy. Mają być gotowe w 2023 i 2024 roku. - Jesteśmy gotowi, żeby przeznaczyć dodatkowe pieniądze, mimo że rzeczywiście taka inwestycja nie jest tania. Jedna taka winda kosztuje kilkaset tysięcy złotych - powiedział samorządowiec. Projekt pozostaje otwarty, a dzielnice mogą składać wnioski na realizację kolejnych działań.