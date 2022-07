Radni z Woli i Bemowa przeciwko obcinaniu tras autobusów

Radni z Woli: mieszkańcy nie chcieli zmian

"Informowaliśmy, że ich obecny przebieg pozwala dotrzeć mieszkańcom do wielu miejsc na terenie miasta oddalonych od metra. Obie linie dają możliwość wygodnego dojazdu - bez konieczności przesiadania się - do instytucji centralnych i samorządowych (w tym do wolskiego Ratusza i Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Solidarności), szpitali tj. Szpital Płucny, Okulistyczny, Kliniczny czy na Solcu, przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście na Leszno, placówek oświatowych, w tym Instytutu dla Głuchoniemych, jednostek kultury, centrów handlowych, obiektów sportowych i terenów zielonych. Łączą także naszą dzielnicę z I linią metra. Stanowią również dogodne połączenie dla osób pracujących na Woli, które przyjeżdżają tu codziennie z innych dzielnic i okolicznych miejscowości" - napisali radni.