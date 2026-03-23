Wola

Przyszli do banku podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy i zostali zatrzymani

Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Chciała zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania. Skorzystała z oferty pośrednika. Zostali zatrzymani, gdy razem przyszli podpisać umowę. Powodem były przerobione księgi przychodów i rozchodów. Grozi im do pięciu lat więzienia.

O próbie wyłudzenia kredytu mieszkaniowego zaalarmowali policję pracownicy jednego z warszawskich banków. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji.

"Według wiedzy policjantów 31-letni obywatelka Białorusi, chcąc uzyskać kredyt, załączyła do wniosku sfałszowane księgi przychodów i rozchodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota uzyskiwanych przychodów została we wniosku znacznie zawyżona" - opisuje Edyta Adamus z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

Przyszli do banku i zostali zatrzymani

Kobieta starała się o kredyt mieszkaniowy na kwotę 535 tysięcy złotych. Z ustaleń policji wynikało, że dokumenty złożył w banku w jej imieniu pośrednik kredytowy.

Oboje pojawili się w banku, aby dokonać ostatnich formalności i podpisać umowę. Wtedy zostali zatrzymani.

Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

31-latka oraz 34-latek zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli. Po zakończeniu czynności dowodowych usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego przy działaniu wspólnie i w porozumieniu. Grozi im za to do pięciu lat więzienia.

Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"

Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

