Przyszli do banku podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy i zostali zatrzymani

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK

O próbie wyłudzenia kredytu mieszkaniowego zaalarmowali policję pracownicy jednego z warszawskich banków. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji.

"Według wiedzy policjantów 31-letni obywatelka Białorusi, chcąc uzyskać kredyt, załączyła do wniosku sfałszowane księgi przychodów i rozchodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota uzyskiwanych przychodów została we wniosku znacznie zawyżona" - opisuje Edyta Adamus z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

Przyszli do banku i zostali zatrzymani

Kobieta starała się o kredyt mieszkaniowy na kwotę 535 tysięcy złotych. Z ustaleń policji wynikało, że dokumenty złożył w banku w jej imieniu pośrednik kredytowy.

Oboje pojawili się w banku, aby dokonać ostatnich formalności i podpisać umowę. Wtedy zostali zatrzymani.

Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

31-latka oraz 34-latek zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli. Po zakończeniu czynności dowodowych usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego przy działaniu wspólnie i w porozumieniu. Grozi im za to do pięciu lat więzienia.

Opracowała Klaudia Kamieniarz