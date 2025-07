Szósty przetarg i sześć ulic do frezowania

Drogowcy zwężą Marszałkowską przy Złotej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W tym sezonie stołeczni drogowcy zaplanowali remonty na kilkudziesięciu ulicach. Ogłoszone dotychczas przetargi, łącznie z tym najnowszym, obejmują łącznie 28 ciągów komunikacyjnych. Część z nich przeszła już metamorfozę.

Aktualnie toczące się postępowanie dotyczy sześciu ulic. "Na oferty czekamy do 4 sierpnia. Wybrany wykonawca lub wykonawcy po podpisaniu umowy na przeprowadzenie remontu każdej z nich będą mieli dwa miesiące. To oznacza, że - jeśli rozstrzygniemy przetarg - kierowcy pojadą po odnowionej jezdni jeszcze w tym roku" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Dwie ulice we Włochach

Pośród ulic przeznaczonych do naprawy dwie znajdują się we Włochach. "Pierwsza to aleja Krakowska, gdzie zaplanowaliśmy remont dwóch odcinków. Nowa nawierzchnia pojawi się na jezdni zachodniej między ulicami Szyszkową a Sworzniową oraz na obu jezdniach od ulicy Na Skraju do łącznika z ulicą Stoicką"- zapowiada ZDM.

Druga to ulica Hynka. Prace będą prowadzone na północnej jezdni między aleją Krakowską a ulicą Żwirki i Wigury. "To kontynuacja nie tak dawnych prac, w ramach których wymianę nawierzchni przeszła południowa jezdnia" - wyjaśniają drogowcy.

Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: ZDM

Na Ursynowie frezowanie przejdzie ulica Rosoła. Drogowcy będą pracowali na wschodniej jezdni między ulicami Ciszewskiego a skrzyżowaniem z ulicami Panoramiczną i Wesołą, które także zostanie wyremontowane. Na fragmencie jezdni na wysokości bloku przy ulicy Nowoursynowskiej 139 nowa nawierzchnia pojawi się na obu jezdniach.

W Śródmieściu przetarg objął remont ulicy Słomińskiego. Frezowanie będzie prowadzone na południowej jezdni między rondem Zgrupowania AK "Radosław" a Dworcem Gdańskim. "Prace przeprowadzimy w porozumieniu z Tramwajami Warszawskimi, które prowadzą remont torowiska wzdłuż ulicy" - zaznaczają drogowcy.

Prace na Woli i Białołęce

Na Woli wyremontowany zostanie fragment Górczewskiej. Nowy asfalt pojawi się na obu jezdniach między aleją Prymasa Tysiąclecia a skrzyżowaniem z ulicami Elekcyjną i Deotymy, które także zyska nową nawierzchnię. Przy okazji drogowcy odnowią przystanek "Metro Młynów" 02.

Na Białołęce frezowanie przejdzie Modlińska. "Wymianę nawierzchni zaplanowaliśmy na zachodniej jezdni białołęckiej arterii między ulicami Światowida (północnym wylotem) a Mehoffera. Przygotowaliśmy także zmiany w organizacji ruchu - na wyremontowanym odcinku wyznaczymy buspas" - zapowiada ZDM.