Nauczycielka nie może doczekać się na drugą dawkę szczepionki. "Nie możemy tego przyspieszyć"

"Mamy też innych pacjentów, a dawek mniej"

12 tygodni to maksymalny dopuszczalny termin, po którym powinno się - według rządowych zaleceń - podać drugą dawkę szczepionki. - Jestem na emeryturze, ale nadal pracuję w szkole i skorzystałam z oferty rządu szczepień dla nauczycieli. Otrzymałam informację, że nauczycieli z Woli i Bemowa szczepi wyłącznie Szpital Wolski. Gdyby nie ten program, już dawno byłabym zaszczepiona dwiema dawkami w swojej grupie wiekowej i to szczepionkami innych firm – nie kryje żalu pani Jadwiga.

I dodaje, że kilka dni temu informował o tym minister Michał Dworczyk. - Otrzymaliśmy informację od firmy AstraZeneca, że 800 tysięcy szczepionek , które miały dojechać do Polski w tym tygodniu, nie dojadą - mówił w Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień.

"To punkt szczepień powinien zadbać o przeniesienie pacjentki"

- Pięciodniowe opóźnienie nie jest uważane za istotne dla rozwoju odporności poszczepiennej. Istotne jednak staje się pytanie, dlaczego punkt szczepień, który nie ma szczepionki, nie może przenieść pacjentki do punktu, gdzie szczepionka jest? To jest możliwe do wykonania w systemie, choć na razie zapowiedziano nam, że dopiero od 1 lipca będziemy mogli szczepić się w dowolnym punkcie szczepień. Jeżeli występuje ryzyko przekroczenia terminu podania drugiej dawki, to punkt szczepień sam powinien zadbać o przeniesienie pacjentki - twierdzi dr Grzesiowski.