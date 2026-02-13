Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Ukrył się pod łóżkiem, zdradziły go wystające stopy i pies

Mężczyzna ukrył się pod łóżkiem
Przed policjantami ukrył się pod łóżkiem
Źródło: KRP Warszawa IV
Kryjówka pod łóżkiem nie pomogła. Policjanci z Woli zatrzymali uchylającego się od płacenia alimentów 44-latka. Zdradziły go wystające stopy i wpatrujący się w nie pies. Mężczyzna został wkrótce doprowadzony do aresztu śledczego.

Policjanci z zespołu poszukiwań z warszawskiej Woli, realizując list gończy wydany przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim, namierzyli miejsce, gdzie miał przebywać 44-latek. Mężczyzna był poszukiwany za niepłacenie alimentów.

Pomimo wielokrotnego pukania do drzwi, początkowo nikt ich nie otwierał. Po chwili otworzyła jednak kobieta, która zapewniała, że mężczyzny nie ma w mieszkaniu.

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 209 par. 1 Kodeksu karnego (Niealimentacja)

- W tym czasie poszukiwany mężczyzna podjął błyskawiczną i desperacką decyzję - ukrył się pod łóżkiem w nadziei, że policjanci go nie zauważą. 44-latek liczył, że w taki sposób nie będzie widoczny i uda mu się uniknąć odpowiedzialności. Kryminalni weszli do mieszkania i przystąpili do przeszukania. Zwrócili uwagę na rozłożone w pokoju łóżko, a spod niego wystające stopy i wpatrującego się w nie psa - wskazała rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Mężczyzna ukrył się pod łóżkiem
Mężczyzna ukrył się pod łóżkiem
Źródło: KRP Warszawa IV

Poszukiwany został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji na Woli, a następnie trafił do aresztu śledczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
Okolice
Aresztowany za znaczną ilość narkotyków
Kłopoty pasażera, trafił do aresztu
Okolice
Funkcjonariusze celno-skarbowi podczas kontroli (ilustracyjne)
Zatrzymany na autostradzie. W aucie narkotyki warte 2,5 miliona
Okolice

Opracowała Katarzyna Kędra /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat
Dariusz Gałązka
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Warunki drogowe na S2 przy moście Południowym
Niebezpiecznie na drogach. Gęsta mgła i ryzyko gołoledzi
42-latek został zatrzymany
Prowadził pijany. Policjantom zaproponował wysoką kwotę
Okolice
Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury
Śródmieście
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
Wesoła
Wilk w Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną
Zastrzelony wilk znaleziony w lesie
Artur Węgrzynowicz
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu
Praga Północ
Janina Rożecka
Zmarła Janina Rożecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Żoliborz
Kobieta wpadła do przerębla w stawie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta wpadła do przerębla. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci
Okolice
Wypadek autobusu na DK62 pod Wyszkowem
Chciał uniknąć zderzenia z łosiem, autobus wpadł do rowu. Wielu rannych
Okolice
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie
Śródmieście
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
Ochota
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Trasa Łazienkowska
Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
Okolice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
Mokotów
Zatrzymani w sprawie pobicia dwóch kobiet
Dwie Ukrainki zaatakowane. Trzy osoby usłyszały zarzuty
Okolice
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
Praga Południe
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
Okolice
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie dwóch autokarów
Wzrosła liczba rannych po zderzeniu autokarów
Okolice
Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym
Poszukiwaną listem gończym zatrzymali w salonie kosmetycznym
Wola
Wjechał w filar na stacji paliw
Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw
Okolice
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
Ochota
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
Żoliborz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki