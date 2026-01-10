Logo TVN Warszawa
Wola

Władze Woli sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych na Grzybowskiej

|
Ulica Grzybowska przed przebudową
Drogowcy odkryli historyczne tory na Grzybowskiej
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Władze Woli negatywnie zaopiniowały projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Grzybowskiej. Ich zastrzeżenia wzbudził zamiar likwidacji około 150 miejsc postojowych. Ratusz nie zamierza jednak zmienić zdania w kwestii ograniczenia przestrzeni parkingowej na rzecz zieleni. Prace trwają.
Kluczowe fakty:
  • Ulica Grzybowska przechodzi metamorfozę na wolskim odcinku. Przybędzie na niej zieleni, pojawią się też nowe chodniki i drogi dla rowerów.
  • Wolscy urzędnicy dostali do ponownego zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu prac. Mimo że początkowo byli przychylni planowanym zmianom, tym razem nie zgodzili się z zamiarem likwidacji miejsc postojowych wzdłuż remontowanego odcinka.
  • Stołeczny ratusz odpowiada, że w okolicy istnieje około tysiąca ogólnodostępnych miejsc na pobliskich parkingach. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym nie zamierza wycofywać się z dotychczasowych planów.

Na Woli trwają prace związane z przebudową ulicy Grzybowskiej. Jej odcinek między aleją Jana Pawła II a Karolkową i Siedmiogrodzką przejdzie długo wyczekiwaną metamorfozę. Obecnie straszy nierówną i spękaną nawierzchnią oraz chodnikami, które miejscami nie spełniają współczesnych norm. Wygląd ulicy mocno kontrastuje z wyrastającymi w okolicy nowymi apartamentowcami i szklanymi biurowcami.

Pod koniec listopada urzędnicy z Woli ponownie opiniowali projekt stałej organizacji ruchu. Został on pierwotnie zatwierdzony przez stołeczny ratusz jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, ale minął zakładany termin jego wdrożenia w terenie, dlatego konieczne było powtórzenie procedury.

W ponownej opinii władze Woli sprzeciwiły się proponowanym modyfikacjom. Głównym problemem okazał się zamiar likwidacji miejsc parkingowych.

Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

"Drastyczna" redukcja miejsc parkingowych

"W wyniku analizy stwierdzono redukcję miejsc postojowych z obecnych około 180 do 35. Tak drastyczne ograniczenie dostępności miejsc parkingowych jest nieakceptowalne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i lokalnego układu komunikacyjnego. Wielokrotnie postulowaliśmy o racjonalne i proporcjonalne zmiany, które nie faworyzują jednej grupy użytkowników ruchu kosztem drugiej" - czytamy w opinii do projektu, podpisanej przez burmistrza Woli Krzysztofa Strzałkowskiego.

Wolscy urzędnicy zauważyli, że projekt przewiduje między innymi likwidację kilkudziesięciu miejsc postojowych przy skrzyżowaniu z Karolkową. Wynika ona z planowanej budowy pasa do skrętu w prawo.

"W ocenie dzielnicy pas ten nie jest konieczny - nie wpływały także żadne zgłoszenia od mieszkańców lub użytkowników ruchu wskazujące na potrzebę jego wyodrębnienia" - podkreślili w opinii.

Dalej argumentują, że przeznaczone do likwidacji miejsca były w pełni wykorzystywane. Apelują też o przeliczenie i uwzględnienie skutków likwidacji miejsc postojowych. Ich zdaniem planowana skala utraty miejsc postojowych "musi zostać wyjaśniona i skompensowana" na przykład poprzez alternatywne rozwiązania parkingowe.

O odniesienie się do opinii wolskich urzędników oraz o powody likwidacji miejsc postojowych zapytaliśmy Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym w stołecznym ratuszu oraz odpowiedzialny za przebudowę ulicy Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Czekamy na odpowiedź.

Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane
Dowiedz się więcej:

Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane

Uwagi dotyczące chodników, przystanków i zieleni

Wolscy urzędnicy zakwestionowali też kilka innych rozwiązań, proponowanych w projekcie stałej organizacji ruchu. Jak zauważyli, nie wszystkie przejścia dla pieszych mają przewidziane doświetlenie. Znaleźli też jeden przystanek autobusowy wyznaczony na pasie ruchu linią P-17 tam, gdzie istnieje możliwość wykonania zatoki. W dokumencie nie wskazano jego lokalizacji.

Zarzucili też autorom projektu "nieracjonalne wykorzystanie pasa drogowego". "Przykładem jest skrzyżowanie Karolkowa - Siedmiogrodzka po stronie północnej - w tym miejscu peron przystankowy, jako miejsce gdzie następuje wymiana pasażerów, pozostaje zbyt wąski i niefunkcjonalny" - ocenili przedstawiciele wolskiego ratusza.

Ich zdaniem projekt stałej organizacji ruchu w odniesieniu do chodników i dróg rowerowych "niemal na wszystkich skrzyżowaniach tworzy niebezpieczne punkty kolizyjne, zwłaszcza w okolicach przystanków". W związku z tym apelują o umieszczenie oznakowania przejść dla pieszych przez drogi rowerowe w miejscach kolizyjnych, a także innych elementów o funkcji ostrzegawczej i spowalniającej ruch rowerowy, jak zmiana nawierzchni lub pasy ostrzegawcze wywołujące pod kołami "efekt tarki".

Ostatnie zastrzeżenie dotyczy wygrodzeń pasów zieleni. Według wolskich urzędników jest ich zbyt wiele. "W projekcie przewidziano ogrodzenie pasów zieleni dookoła, co jest rozwiązaniem niepraktycznym i utrudniającym utrzymanie zarówno zieleni, jak i chodników. Wygrodzenia powinny być stosowane jedynie od strony jezdni, wyłącznie tam, gdzie istnieje realne ryzyko niszczenia zieleni przez pojazdy" - sugerują.

Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Policzyli, ile miejsc parkingowych można znaleźć w okolicy

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth przypomina, że projekt przebudowy został opracowany w oparciu o wytyczne wielu instytucji, a te pochodzące z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego jednoznacznie wskazywały na konieczność zwiększenia udziału zieleni w pasie drogowym i były kluczowe dla uzyskania zgody na realizację inwestycji w obecnym kształcie.

- W ramach dokumentacji projektowej został przygotowany dokładny bilans miejsc na ulicy Grzybowskiej i jej przecznicach: w stanie obecnym bez żadnej zieleni i ze substandardowymi chodnikami może na niej zaparkować 201 aut, a po zakończeniu inwestycji do dyspozycji kierowców będzie 59 miejsc postojowych - podaje rzeczniczka. - Najmniejsza różnica jest na odcinku od alei Jana Pawła II do Żelaznej, gdzie znajduje się osiedle Za Żelazną Bramą bez miejsc w garażach podziemnych. Tu ubędzie tylko 14 miejsc - zauważa.

I dodaje, że na dalszym odcinku ulicy, który jeszcze do niedawna był zdominowany przez fabryki, biurowce z okresu PRL i pojedyncze kamienice-ostańce, powstały nowe inwestycje, które mają miejsca postojowe w garażach podziemnych.

- Do tego bilansu należy dodać, że w ciągu kilku lat prac nad dokumentacją powstało około 1000 nowych miejsc ogólnodostępnych w okolicznych parkingach podziemnych: 500 pod Fabryką Norblina, 300 w Browarach Warszawskich i 190 pod biurowcem Warsaw Spire - wylicza Beuth.

- W związku z tym nie planuje się wprowadzania zmian w projekcie organizacji ruchu w zakresie liczby miejsc postojowych - podsumowuje.

Ulica Grzybowska przed przebudową
Ulica Grzybowska przed przebudową
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Przypomina jednocześnie, że w 2020 roku władze Woli wydały pozytywną opinię dla projektu przebudowy ulicy Grzybowskiej i już wtedy, wiadomo było, że zakłada on ograniczenie parkowania w pasie drogowym na rzecz zieleni. - Nowe stanowisko Urzędu Dzielnicy Wola dotyczy ponownego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu bez istotnych zmian, dla którego upłynął termin wdrożenia w terenie. W grudniu 2025 uzyskał pozytywną opinię policji, na pozostałe uzgodnienia jeszcze czekamy - wyjaśnia Beuth.

Szersza ulica, nowe chodniki i zieleń

Przebudowa Grzybowskiej dotyczy około półtorakilometrowego odcinka ulicy. Między aleją Jana Pawła II a Towarową zostanie ona poszerzona o drugą jezdnię, wzdłuż której pojawią się chodniki, pasy zieleni i ścieżki rowerowe lub wyznaczone na jezdni pasy dla rowerzystów. Na odcinku między Towarową a skrzyżowaniem z Siedmiogrodzką i Karolkową ulica pozostanie jednojezdniowa, ale także będzie wyremontowana.

W ramach przebudowy powstaną nowe zjazdy i dojścia do posesji. Zakres zaplanowanych prac obejmuje również przebudowę znajdujących się w drodze sieci: wodociągowej, cieplnej, a także urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji teletechnicznej. Nowa kanalizacja deszczowa zadba natomiast o skuteczne odprowadzanie wody, co pozwoli ograniczyć ryzyko zalewania ulicy podczas intensywnych opadów. Wzdłuż ulicy ustawione zostanie także nowe oświetlenie. Pojawią się dodatkowe lampy doświetlające przejścia dla pieszych.

Wzdłuż Grzybowskiej zostaną założone zieleńce, w których pojawi się ponad setka nowych drzew, krzewy, byliny i trawy. W planach są także nasadzenia około 13 tysięcy krzewów.

Przebudowa drogi jest współfinansowana przez miasto i deweloperów, realizujących inwestycje wzdłuż Grzybowskiej. Prace zakończą się wiosną 2027 roku.

Historyczne tory na Grzybowskiej
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
