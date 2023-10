Bezpieczniejsza i o 10 minut szybsza droga na peron 9

Docelowo na stacji wybudowane zostanie bezpośrednie przejście podziemne łączące peron 9 z peronami od Alei Jerozolimskich, co zwiększy dostępność do pociągów. "Nowa Zachodnia to także wygodna kładka, windy, schody ruchome, czyli elementy ułatwiające podróże tysiącom pasażerów pociągów dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych" – podano w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.