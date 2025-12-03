Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej

Kasprzaka-Krzyżanowskiego-Dw Zachodni Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje Warszawskie wybrały wykonawcę w postępowaniu przetargowym na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej, która ma połączyć ulicę Kasprzaka z Dworcem Zachodnim. To firma Databout z ofertą na kwotę około 14,4 miliona złotych brutto. "Teraz wybór musi się uprawomocnić" - zaznaczono.

Nowa trasa będzie miała 1,4 kilometra, z czego pod ziemią znajdzie się około 0,9 kilometra. Tory będą popriwadzone w istniejącym już tunelu pod stacją kolejową, następnie w nowym tunelu, w ciągu Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ulicą Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku Szpital Wolski.

Trzy warianty

"W pierwszym kroku wyłoniony w postępowaniu projektant będzie musiał opracować trzy warianty trasy, różniące się miejscem zakończenia odcinka podziemnego i lokalizacją rampy wyjazdowej (w rejonie Prądzyńskiego albo Krzyżanowskiego) czy sposobem włączenia trasy przy Kasprzaka" - opisały Tramwaje Warszawskie.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

Trasa podzielona została na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, a drugi – wyposażenie tunelu tramwajowego pod stacją Warszawa Zachodnia wraz z podziemnymi przystankami przy peronie 9. Jak wyjaśnili tramwajarze, taki podział umożliwi ewentualne etapowanie inwestycji w zależności od posiadanych funduszy – zarówno na etapie projektowania, pozyskiwania decyzji administracyjnych, jak i późniejszej budowy.

Projektant przygotuje projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentację przetargową. "Zadaniem wykonawcy będzie także pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót budowlanych" - wymieniły Tramwaje Warszawskie. Kompletna dokumentacja ma zostać przekazana w ciągu 43 miesięcy od zawarcia umowy.

Kiedy budowa?

Jak podali tramwajarze, budowa jest wstępnie planowana po 2030 roku. Jednak dokładny harmonogram jest uzależniony m.in. od finansowania.

Planowana trasa jest częścią tramwajowego połączenia, które umożliwi wygodne podróże między dzielnicami – bez konieczności przejeżdżania przez centrum miasta. "Znacząco także ułatwi dojazd od strony Woli do Dworca Zachodniego, który staje się ważnym węzłem przesiadkowym" - zaznaczyły Tramwaje Warszawskie.