Przez śnieg pchał wózek z kobietą. Pomogli im bezpiecznie dotrzeć do domu

Policjanci z Woli podczas służby w rejonie zwrócili uwagę na starszą parę. "Mężczyzna wszystkimi siłami próbował pchać wózek inwalidzki z kobietą przez śnieg. Warunki atmosferyczne utrudniały im bezpieczne dotarcie do celu" - opisała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjanci pomogli starszej parze dotrzeć do domu Źródło: KRP Warszawa IV

Funkcjonariusze ruszyli z pomocą. "Podczas rozmowy okazało się, że kobieta musi jak najszybciej dotrzeć z wizyty lekarskiej do domu, by wziąć leki" - dodała Sulowska.

Para miała już część drogi za sobą i pozostały "ostatnie metry", ale śnieg oraz ujemna temperatura znacząco utrudniały im poruszanie się.

Bezpiecznie do celu

Policjanci zabezpieczyli drogę i asekurowali mężczyznę oraz kobietę. Pomogli im dotrzeć bezpiecznie do domu.

Policjanci zwrócili się z apelem, by nie być obojętnym na potrzeby drugiego człowieka.

Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że pomożemy drugiej osobie, a nawet uratujemy komuś życie. Starajmy się okazywać życzliwość i wyciągać pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie napisali

