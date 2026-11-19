Pracownik stacji paliw powiadomił policję, a klient zabrał kierowcy kluczyki
Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Wczesnym porankiem na jedną ze stacji paliw przyjechał klient. Kierowca Volkswagena zatankował paliwo i poszedł za nie zapłacić.
"Pracownik stacji zwrócił uwagę, że kierujący szedł chwiejnym krokiem i powiadomił o tym policjantów. W tym samym czasie inny klient stacji ujął nietrzeźwego kierującego i zabrał mu kluczyki do samochodu" - opisała podinsp. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
"Miał dwa promile"
Gdy policjanci przyjechali na miejsce kierujący leżał na tylnej kanapie auta. "Badanie alkomatem wykazało, że miał on w organizmie ponad dwa promile alkoholu w organizmie" - przekazała Sulowska.
59-latek został zatrzymany przez policjantów z warszawskiej Woli. Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.