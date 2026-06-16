Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Pożar w ukraińskiej restauracji. "Ktoś chciał, aby przestała istnieć"

|
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Strażacy gasili pożar w ukraińskiej restauracji przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Spaliło się wnętrze lokalu. "Kiedy nie możesz wygrać w ciągu dnia, niektórzy ludzie przychodzą w nocy" - napisał w mediach społecznościowych jego właściciel. Sprawę bada policja.

Do pożaru znajdującej się w obok kompleksu Varso restauracji Mur Mur doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Strażacy otrzymali o godzinie 3.58 zgłoszenie o zadymieniu wydobywającym się z lokalu. - Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru prądem wody w natarciu - poinformował Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Paliły elementy wyposażenia lokalu. - Strażacy przeszukali restaurację, nie stwierdzili osób przebywających w środku. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - dodał strażak. Następnie lokal oddymiono. Strażacy zakończyli swoje działania o godzinie 4.40.

Na miejscu działały cztery zastępy strażackie, a także policja i zespół ratownictwa medycznego.

Restauracja ukraińskiego e-sportowca

Wiadomość o pożarze zamieścił w mediach społecznościowych właściciel restauracji - Ołeksij Kostylew, ukraiński e-sportowiec, znany jako "Ninja".

Nagrał krótki film, przedstawiający wnętrze lokalu. Drzwi pozbawione szyby i oklejone policyjną taśmą, widać spaloną sofę, ucierpiał też bar.

"Ktoś naprawdę chciał, aby nasz Mur Mur przestał istnieć" - napisał w mediach społecznościowych. "Kiedy nie możesz wygrać w ciągu dnia, niektórzy ludzie przychodzą w nocy" - dodał.

Napisał także kilka słów o samej restauracji i tworzących ją osobach. "Nie zbudowaliśmy tego projektu z drewna, marmuru, szkła i metali. Zbudowaliśmy go z pracy, charakteru, podejścia, bezsennych nocy i miłości do tego, co robimy" - zaznaczył.

Przedstawił też plan na najbliższe dni. Najważniejszy punkt to posprzątanie. Kolejny: jak najszybsze otwarcie restauracji.

We wtorek po południu restaurację odwiedził Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Drzwi zabite są sklejką. Właściciele lokalu nakleili grafiką nawiązującą do pożaru. Widać na niej stworka z zapalniczką. Drzwi są osmolone - opisał reporter. Jak dodał, lokal jest już czynny i obsługuje gości.

Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Policyjne oględziny i śledztwo

Sprawę wyjaśnia policja. - Policjanci przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Gromadzą materiał dowodowy. Prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób mających związek z tym zdarzeniem - poinformowała nas nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Według "Gazety Stołecznej", do pożaru doszło po tym, jak dwie osoby wrzuciły do środka koktajlu Mołotowa. Oficjalnie policja nie mówi o przyczynach. We wtorek przekazała do prokuratury materiały zgromadzone w tej sprawie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
Udostępnij:
Tagi:
PożaryUkraińcyStraż pożarnaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń
Targówek
Potrącenie na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
15-latka zginęła na przejściu. Akt oskarżenia wobec kierującej. Śledczy badają też drugi wątek
Okolice
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
W wypadku zginęła nastolatka. Prokuratura oceni zachowanie ratowników
Okolice
Pożar domu jednorodzinnego w Radomiu
Ogień na poddaszu domu. Dymu widać z daleka
Okolice
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Odkryli poważny problem. Opóźni się remont torowiska na moście
Piotr Bakalarski
Rozbiórka tunelu technologicznego na Grzybowskiej
Niepewny termin zakończenia prac. "Na każdym metrze wykopujemy artefakty"
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie w Orzeszynie
Zjechała z pasa, zderzyła się z ciężarówką. Trafiła do szpitala
Okolice
Zaatakował kierowcę taksówki
Taksówkarz pobity pałką teleskopową. Nowe informacje
Śródmieście
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
"Patrole" na Dworcu Centralnym. "Takie zachowania są niedopuszczalne"
Dariusz Gałązka
Kaczki zostały uratowane
Rodzina kaczek w tarapatach. Pomogli pasażerowie, motorniczy i policjanci
Praga Południe
Babymetal – japoński zespół kawaii metalowy zagra 18. czerwca w ramach Summer Punch
Letnie uderzenie muzyczne. Nowy festiwal na mapie Warszawy
Estera Prugar-Wójcicka
56-latek został przebadany alkotestem
23-latka próbowała się przesiąść na miejsce pasażera
Okolice
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Drogowcy chcą tunel zasypać, radni mają inne pomysły
Praga Północ
Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany
Jechał zygzakiem, obrażał napotkane osoby, uciekł do lasu
Okolice
Pasażerowie żartowali na lotnisku o bombie w bagażu (zdj. ilustracyjne)
Do Oslo nie poleciał, lotnisko opuścił z mandatem
Włochy
Warszawski Szpital Południowy
"W Polsce są 33 tysiące lekarzy w trakcie specjalizacji, oni nie zarabiają takich kwot"
Ursynów
Tak wyglądał magazyn, w którym 34-latek przechowywała nielegalny towar
Podróbki sprzedawał na nocnym bazarze
Okolice
Basen przy ulicy Inflanckiej
Startuje sezon pływalni "pod chmurką"
Wola
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Spał na dworcu, z trudem go dobudzili. Wstał i poszedł kupić wódkę
Ochota
Rak marmurkowy, gatunek inwazyjny
Wyławiają "obcych" ze stawów
Mokotów
Leszek Kraskowski
Prokuratura przyjrzy się sprawie zatrzymanego dziennikarza
Okolice
Zdarzenie nagrał monitoring placówki
Opiekunka szarpała dziecko, rodzice zobaczyli to na nagraniu. Jest decyzja prokuratury
TVN24
Dawid Kacprzyk jest radnym
"Dziś przyjąłem rezygnację". Radny lekarz nie jest już członkiem KO
Ursynów
Bazgroły na bloku w Ostrołęce
Bazgroły na blokach i 12 tysięcy złotych strat. Wpadło trzech 15-latków
Okolice
Próbował potrącić policjanta quadem (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy zobaczył legitymację, ruszył quadem na policjanta
Okolice
Podejrzany o zabójstwo Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w szpitalu lekarza radnego i decyzja Naczelnej Izby Lekarskiej
Klaudia Kamieniarz
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
10 ciosów głośnikiem. Ojciec nie żyje, syn skazany
Okolice
Sprawca próbował ukraść królika (zdjęcie ilustracyjne)
Badali sprawę kradzieży elektronarzędzi, znaleźli królika
Okolice
Strażnicy graniczni kontrolowali cudzoziemców
Fikcyjne firmy i pracownicze wizy dla obcokrajowców
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki