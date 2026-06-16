Wola Pożar w ukraińskiej restauracji. "Ktoś chciał, aby przestała istnieć" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do pożaru znajdującej się w obok kompleksu Varso restauracji Mur Mur doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Strażacy otrzymali o godzinie 3.58 zgłoszenie o zadymieniu wydobywającym się z lokalu. - Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru prądem wody w natarciu - poinformował Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Paliły elementy wyposażenia lokalu. - Strażacy przeszukali restaurację, nie stwierdzili osób przebywających w środku. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - dodał strażak. Następnie lokal oddymiono. Strażacy zakończyli swoje działania o godzinie 4.40.

Na miejscu działały cztery zastępy strażackie, a także policja i zespół ratownictwa medycznego.

Restauracja ukraińskiego e-sportowca

Wiadomość o pożarze zamieścił w mediach społecznościowych właściciel restauracji - Ołeksij Kostylew, ukraiński e-sportowiec, znany jako "Ninja".

Nagrał krótki film, przedstawiający wnętrze lokalu. Drzwi pozbawione szyby i oklejone policyjną taśmą, widać spaloną sofę, ucierpiał też bar.

"Ktoś naprawdę chciał, aby nasz Mur Mur przestał istnieć" - napisał w mediach społecznościowych. "Kiedy nie możesz wygrać w ciągu dnia, niektórzy ludzie przychodzą w nocy" - dodał.

Napisał także kilka słów o samej restauracji i tworzących ją osobach. "Nie zbudowaliśmy tego projektu z drewna, marmuru, szkła i metali. Zbudowaliśmy go z pracy, charakteru, podejścia, bezsennych nocy i miłości do tego, co robimy" - zaznaczył.

Przedstawił też plan na najbliższe dni. Najważniejszy punkt to posprzątanie. Kolejny: jak najszybsze otwarcie restauracji.

We wtorek po południu restaurację odwiedził Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Drzwi zabite są sklejką. Właściciele lokalu nakleili grafiką nawiązującą do pożaru. Widać na niej stworka z zapalniczką. Drzwi są osmolone - opisał reporter. Jak dodał, lokal jest już czynny i obsługuje gości.

Pożar w ukraińskiej restauracji Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Policyjne oględziny i śledztwo

Sprawę wyjaśnia policja. - Policjanci przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Gromadzą materiał dowodowy. Prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób mających związek z tym zdarzeniem - poinformowała nas nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Według "Gazety Stołecznej", do pożaru doszło po tym, jak dwie osoby wrzuciły do środka koktajlu Mołotowa. Oficjalnie policja nie mówi o przyczynach. We wtorek przekazała do prokuratury materiały zgromadzone w tej sprawie.