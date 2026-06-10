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Wola

Dym wydobywał się z piwnicy. Do akcji ruszyli strażacy

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Pożar pustostanu na Woli
Pożar pustostanu na Woli
Źródło wideo: Kontakt24 / Iza
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Iza
W nocy strażacy pracowali przy ulicy Jana Kazimierza. Powodem był dym, wydobywający się z piwnicy pustostanu. Przeszukali pomieszczenia budynku.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie oraz nagrania z pożaru pustostanu, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem przy ulicy Jana Kazimierza, przy skrzyżowaniu z ulicą Studzienną.

Strażacy potwierdzili zdarzenie. Zgłoszenie o zadymieniu wydobywającym się z pustostanu otrzymali we wtorek o godzinie 22.31. Na miejsce skierowano trzy zastępy, czyli 12 strażaków.

Pożar pustostanu na Woli
Pożar pustostanu na Woli
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Iza

- Dym wydobywał się z piwnicy pustostanu. W jednym z pomieszczeń były śmieci, w tym kartony, które się zapaliły. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i podaniu prądu wody. Po ugaszeniu pożaru strażacy oddymili pomieszczenia - poinformował oficer prasowy stołecznej straży pożarnej kapitan Paweł Baran.

Straż pożarna przeszukała wszystkie pomieszczenia w pustostanie. Nikogo nie znaleziono.

Działania zostały zakończone o godzinie 23.53.

Pożar pustostanu na Woli
Pożar pustostanu na Woli
Źródło: Kontakt24 / Iza
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
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TVN24
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Tagi:
PożaryStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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