Dym wydobywał się z piwnicy. Do akcji ruszyli strażacy
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie oraz nagrania z pożaru pustostanu, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem przy ulicy Jana Kazimierza, przy skrzyżowaniu z ulicą Studzienną.
Strażacy potwierdzili zdarzenie. Zgłoszenie o zadymieniu wydobywającym się z pustostanu otrzymali we wtorek o godzinie 22.31. Na miejsce skierowano trzy zastępy, czyli 12 strażaków.
- Dym wydobywał się z piwnicy pustostanu. W jednym z pomieszczeń były śmieci, w tym kartony, które się zapaliły. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia i podaniu prądu wody. Po ugaszeniu pożaru strażacy oddymili pomieszczenia - poinformował oficer prasowy stołecznej straży pożarnej kapitan Paweł Baran.
Straż pożarna przeszukała wszystkie pomieszczenia w pustostanie. Nikogo nie znaleziono.
Działania zostały zakończone o godzinie 23.53.