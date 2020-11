"Ogień wychodził z okna mieszkania". Jedna osoba zatrzymana po pożarze przy Młynarskiej

Przed południem przy ulicy Młynarskiej na Woli doszło do pożaru. Stołeczna policja zatrzymała osobę podejrzewaną o podpalenie mieszkania.

Jedna osoba zatrzymana

Po południu Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji poinformował, że w związku z pożarem funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę. Do zatrzymania doszło w pobliżu komendy przy Żytniej. - Jest to osoba podejrzewana, która mogła podpalić to mieszkanie. Sprawa jest wyjaśniana, z zatrzymanym są prowadzone czynności - poinformował Świstak.