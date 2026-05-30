Wola Pożar mieszkania na czwartym piętrze przy ulicy Obozowej Oprac. Alicja Glinianowicz |

Pożar w Warszawie

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 21.27. Chodziło o pożar mieszkania oraz balkonu na czwartym piętrze bloku przy ulicy Obozowej. Mieszkańcy ewakuowali się sami przed przybyciem na miejsce strażaków - powiedział nam kpt. Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej.

Z ogniem walczyło siedem zastępów straży

Na miejscu działania prowadziło łącznie siedem zastępów i 30 strażaków.

- Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ugaszenie ognia, jak też oddymienie mieszkania i klatki schodowej - dodał strażak.

Jak przyznał, w pożarze nie było osób poszkodowanych.

Pożar mieszkania na ulicy Obozowej w Warszawie