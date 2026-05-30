Pożar mieszkania na czwartym piętrze przy ulicy Obozowej
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 21.27. Chodziło o pożar mieszkania oraz balkonu na czwartym piętrze bloku przy ulicy Obozowej. Mieszkańcy ewakuowali się sami przed przybyciem na miejsce strażaków - powiedział nam kpt. Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej.
Z ogniem walczyło siedem zastępów straży
Na miejscu działania prowadziło łącznie siedem zastępów i 30 strażaków.
- Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ugaszenie ognia, jak też oddymienie mieszkania i klatki schodowej - dodał strażak.
Jak przyznał, w pożarze nie było osób poszkodowanych.
Źródło: tvnwarszawa.pl