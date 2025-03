Pożar mieszkania na Woli. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników

Pożar budynku przy Dzielnej Źródło: JAKUB/Kontakt24

W jednym z bloków przy ulicy Dzielnej na Woli doszło do pożaru mieszkania. Z ogniem walczyło pięć zastępów straży pożarnej. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Informacja o pożarze w bloku przy Dzielnej 21 wpłynęła do strażaków chwilę przed godziną 14. - Był to pożar pokoju w jednym z mieszkań. Panowało duże zadymienie na klatce schodowej, dlatego dotarło do nas wiele zgłoszeń w tej sprawie. Dwie osoby ewakuowały się z lokalu przed przybyciem na miejsce zastępów straży pożarnej. Zostały przekazane pod opiekę ratowników medycznych - relacjonuje aspirant Bartosz Maciąg z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodaje, pożar został już zlokalizowany i opanowany, strażacy zajmują się oddymianiem pomieszczeń. - Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe, policja i pogotowie gazowe - wylicza asp. Maciąg.

Z ustaleń strażaków wynika, że nikt nie wymagał hospitalizacji.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z akcji gaśniczej. Widzimy na nim kłęby dymy wydobywające się z okien mieszkania na pierwszym piętrze.