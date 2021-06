Powstaniec okradziony z oszczędności. Zbiórka przekroczyła oczekiwania

Jak poinformowała Marta Sulowska z wolskiej policji, do zdarzenia doszło 23 maja w godzinach porannych. - Z ustaleń wynika, że do pokrzywdzonego podszedł nieznajomy mężczyzna, który informował go, że przyjechał do Warszawy i zabrakło mu paliwa. Zwrócił się o pomoc finansową na jego zakup. Pokrzywdzony, chcąc pomóc mężczyźnie, poszedł do mieszkania. W tym czasie doszło do kradzieży pieniędzy - opisała policjantka.