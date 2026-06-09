Wola Połączył dzielnice. "Powstał brakujący odcinek drogi dla rowerów" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Przejścia dla pieszych przez ścieżki rowerowe Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa

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To ponad kilometr rowerowej infrastruktury. Rowerzyści mogą już korzystać z trasy rowerowej wzdłuż Al. "Solidarności" oraz ulicy Leszno. Drogowcy wybudowali ją po północnej stronie, w ramach przebudowy obu dróg między Aleją Jana Pawła II a ulicą Okopową.

"Powstał brakujący odcinek drogi dla rowerów, który przez Wolę połączy Bemowo ze Śródmieściem" - przekazał w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Nowa asfaltowa droga dla rowerów łączy się z wyremontowaną jezdnią serwisową na wysokości Al. "Solidarności" 84.

Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Przejazdy i przeniesione parkowanie

W ramach budowy drogi dla rowerów zmieniło się też skrzyżowanie z ulicą Żelazną. Powstały dwa nowe przejazdy – w ciągu nowej trasy, ale i przez zachodni wlot z Al. "Solidarności". Wybudowane zostały także łączniki rowerowe z jezdnią ulicy Żelaznej. W Alei przesunięte zostały również przystanki tramwajowy i autobusowy w alei. Oba znajdują się teraz po zachodniej stronie skrzyżowania, co - jak przekazali drogowcy - ułatwi pasażerom przesiadki.

Zmiany zaszły także na samej Al. "Solidarności". "Przenieśliśmy parkowanie z chodników po jej północnej stronie – które wyremontowaliśmy i przebudowaliśmy – na jezdnię. Na ulicy Leszno także wyremontowaliśmy chodniki. Na jej jednokierunkowym fragmencie przesunęliśmy ruch samochodowy na wyłączoną do tej pory część jezdni, aby zrobić miejsce dla trasy rowerowej i zachować przy tym zdecydowaną większość rosnącej tam roślinności" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich.

Przybyło także zieleni. Drogowcy posadzili 59 nowych drzew: kilkadziesiąt wiązów, po kilkanaście olsz i wiśni oraz kilka kasztanowców. Nasadzenia uzupełniają krzewy i byliny, które zajęły powierzchnię około 14 tysięcy metrów kwadratowych. Wśród nich są nawroty, irgi, róże oraz astry, szałwie i jeżówki.

Chodnik wzdłuż Alei "Solidarności" przed przebudową Chodnik wzdłuż Alei "Solidarności" przed przebudową Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Chodnik wzdłuż Alei "Solidarności" przed przebudową Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Chodnik wzdłuż Alei "Solidarności" przed przebudową Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Chodnik wzdłuż Alei "Solidarności" przed przebudową Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

W Alei Jana Pawła II i na Mickiewicza

Kolejne ścieżki rowerowe są w budowie. Drogowcy pracują po wschodniej stronie Al. Jana Pawła II między Al. "Solidarności" a Rondem ONZ. Z kolei pasy rowerowe powstaną w ramach prowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przebudowy ul. Grzybowskiej.

ZDM rozpoczął przygotowania do przebudowy ul. Mickiewicza. Wybrali niedawno wykonawcę. W ramach inwestycji wybudują nową trasę między ul. Zajączka a Pl. Wilsona. "To kolejny etap – po drodze na wspomnianej ul. Andersa, z którą nowa trasa będzie się łączyć – międzydzielnicowej trasy rowerowej N-S, która poprowadzi z Ursynowa na Żoliborz" - dodali.