Potrącił strażnika miejskiego, uszkodził radiowóz. Zarzuty dla kierowcy

Do zdarzenia doszło we wtorek w rejonie skrzyżowania Wolskiej z Elekcyjną. Funkcjonariusz policji pełnił tego dnia służbę mieszaną z dwoma strażnikami miejskimi. - Zatrzymał do kontroli pojazd marki Skoda. Gdy policjanci chcieli wylegitymować kierowcę, mężczyzna gwałtownie ruszył. Potrącił strażnika miejskiego i uderzył w nasz radiowóz zaparkowany obok - informował Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.