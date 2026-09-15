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Piesza potrącona obok przystanku. "Liczne złamania"

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Potrącenie pieszej na ulicy Młynarskiej
"Odłóż telefon i żyj". Akcja ma przypomnieć pieszym o nowym prawie
Źródło wideo: Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
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Na ulicy Młynarskiej w Warszawie kierowca auta osobowego potrącił pieszą. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, do zdarzenia doszło na wysokości przystanku Długosza. - Poszkodowana to około 60-letnia kobieta. Ma liczne złamania i została zabrana do szpitala - dowiedział się Węgrzynowicz.

Komenda Stołeczna Policji podała nam swoje wstępne ustalenia. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 16.01. Na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przy ulicy Młynarskiej doszło do potrącenia pieszej. Samochodem marki BMW kierował 28-letni kierowca z Polski, miał uprawnienia i był trzeźwy. Poszkodowana 62-latka trafiła do szpitala - przekazał nam Paweł Chmura z zespołu prasowego KSP.

Potrącenie pieszej na Woli
Potrącenie pieszej na ulicy Młynarskiej
Potrącenie pieszej na ulicy Młynarskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Potrącenie pieszej przy ulicy Młynarskiej
Potrącenie pieszej przy ulicy Młynarskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Potrącenie pieszej przy ulicy Młynarskiej
Potrącenie pieszej przy ulicy Młynarskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega przed utrudnieniami. "Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie zespołu przystankowego Długosza występują utrudnienia w kursowaniu linii 20, 23 i 24. Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową" - poinformowano.

Tramwaje numer 23 i 25 w stronę Bemowa jeżdżą Aleją "Solidarności", Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich. Linię 20 w kierunku Boernerowa skierowano na trasę: Aleja "Solidarności", Powstańców Śląskich, Radiowa, Koło, Dywizjonu 303, Kaliskiego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
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