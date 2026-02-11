Poszukiwaną listem gończym zatrzymali w salonie kosmetycznym

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa IV

Kryminalni z Woli próbowali namierzyć 40-letnią kobietę poszukiwaną listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań dotarli do miejsca, gdzie kobieta przebywała.

Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym Źródło: KRP Warszawa IV

- Do zatrzymania doszło w salonie kosmetycznym na warszawskim Mokotowie. Poszukiwana była zaskoczona całą sytuacją. Kobieta trafiła w ręce policjantów. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji 40-latka została doprowadzona do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy lata i sześć miesięcy - przekazała rzeczniczka wolskiej policji

Opracowała Katarzyna Kędra