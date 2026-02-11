Logo TVN Warszawa
Wola

Poszukiwaną listem gończym zatrzymali w salonie kosmetycznym

Kobietę udało się zatrzymać w salonie piękności
Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa IV
Policjanci z Woli zatrzymali kobietę poszukiwaną listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 40-latka była zaskoczona, gdy funkcjonariusze weszli do salonu kosmetycznego, w którym przebywała. Zatrzymana trafiła stamtąd prosto do zakładu karnego.

Kryminalni z Woli próbowali namierzyć 40-letnią kobietę poszukiwaną listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań dotarli do miejsca, gdzie kobieta przebywała.

Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym
Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym
Źródło: KRP Warszawa IV

- Do zatrzymania doszło w salonie kosmetycznym na warszawskim Mokotowie. Poszukiwana była zaskoczona całą sytuacją. Kobieta trafiła w ręce policjantów. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji 40-latka została doprowadzona do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy lata i sześć miesięcy - przekazała rzeczniczka wolskiej policji

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Sfałszował dane na karnecie, z siłowni wyprowadziła go policja
Okolice
oszust recydwista zatrzymany
Miał przywieźć auto z Holandii. Dostał pieniądze, kontakt się urwał
Okolice
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
Okolice

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

Policja Przestępczość w Warszawie
