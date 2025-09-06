Pomniki na Starych Powązkach będą mieć swoje cyfrowe kopie

Grób przodków księcia Filipa na Starych Powązkach Źródło: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

"Stare Powązki to niezwykła przestrzeń, która dokumentuje sztukę, język, kulturę i tradycję wielu pokoleń. Monumentalne sarkofagi, kaplice, rzeźby, grobowce i pomniki są dorobkiem wybitnych artystów, architektów i rzeźbiarzy. Jednym z kluczowych zadań Fundacji Stare Powązki pozostaje ochrona i zachowanie tego dziedzictwa" - czytamy w komunikacie biura prasowego archidiecezji warszawskiej.

Jego autorzy poinformowali, że Fundacja Stare Powązki rozpoczęła kolejny etap prac nad tworzeniem cyfrowych modeli 3D zabytkowych obiektów cmentarza, w ramach "Projektu upowszechnienia wiedzy z zakresu historii i historii sztuki w oparciu o dziedzictwo historyczne Cmentarza Stare Powązki". Zadanie realizowane jest we współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wykonanie kolejnych modeli 3D pozwoli na dalsze poszerzanie kolekcji dostępnej już teraz na stronie Fundacji.

Celem projektu jest również dokumentacja konserwatorska niezbędna dla ochrony i restauracji obiektów, upowszechnianie wiedzy o sztuce i historii poprzez możliwość wirtualnego zwiedzania a także zachowanie w pamięci detali rzeźbiarskich – "od subtelnych fałd tkanin, przez ornamenty, po epitafia będące świadectwem języka naszych przodków".

"Wirtualny spacer coraz pełniejszy"

"Nowe skany obejmą zarówno pomniki o wyjątkowej wartości artystycznej, jak i te mniej znane, ale równie ważne dla historii miejsca. Dzięki temu wirtualny spacer po Starych Powązkach stanie się coraz pełniejszy i bardziej dostępny dla szerokiego grona odbiorców – zarówno pasjonatów sztuki, jak i osób, które nie mogą odwiedzić cmentarza osobiście" - zaznaczyli autorzy komunikatu.

Projekt jest kontynuacją działań Fundacji Stare Powązki oraz Fundacji PFR na rzecz innowacyjnego upowszechniania wiedzy. W ostatnich latach w ramach projektu stworzona została aplikacja mobilna i edukacyjne pulpity dotykowe na terenie nekropolii. "Teraz, dzięki kolejnym skanom 3D, poszerzamy tę przestrzeń edukacyjną i dokumentacyjną" - dodali autorzy.

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Odpowiada za projekty, które wspierają spółkę w realizacji celów społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja organizuje projekty autorskie oraz wolontariat pracowniczy. Cele statutowe Fundacji są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości.