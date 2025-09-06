Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wola

Pomniki na Starych Powązkach będą mieć swoje cyfrowe kopie

Cmentarz Powązkowski Wojskowy
Grób przodków księcia Filipa na Starych Powązkach
Źródło: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl
Zabytkowe obiekty na Starych Powązkach zyskają swoje cyfrowe modele 3D. Zeskanowane zostaną zarówno pomniki o wyjątkowej wartości artystycznej, ale także te mniej znane, ale ważne dla historii cmentarza.

"Stare Powązki to niezwykła przestrzeń, która dokumentuje sztukę, język, kulturę i tradycję wielu pokoleń. Monumentalne sarkofagi, kaplice, rzeźby, grobowce i pomniki są dorobkiem wybitnych artystów, architektów i rzeźbiarzy. Jednym z kluczowych zadań Fundacji Stare Powązki pozostaje ochrona i zachowanie tego dziedzictwa" - czytamy w komunikacie biura prasowego archidiecezji warszawskiej.

Jego autorzy poinformowali, że Fundacja Stare Powązki rozpoczęła kolejny etap prac nad tworzeniem cyfrowych modeli 3D zabytkowych obiektów cmentarza, w ramach "Projektu upowszechnienia wiedzy z zakresu historii i historii sztuki w oparciu o dziedzictwo historyczne Cmentarza Stare Powązki". Zadanie realizowane jest we współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wykonanie kolejnych modeli 3D pozwoli na dalsze poszerzanie kolekcji dostępnej już teraz na stronie Fundacji.

Celem projektu jest również dokumentacja konserwatorska niezbędna dla ochrony i restauracji obiektów, upowszechnianie wiedzy o sztuce i historii poprzez możliwość wirtualnego zwiedzania a także zachowanie w pamięci detali rzeźbiarskich – "od subtelnych fałd tkanin, przez ornamenty, po epitafia będące świadectwem języka naszych przodków".

"Wirtualny spacer coraz pełniejszy"

"Nowe skany obejmą zarówno pomniki o wyjątkowej wartości artystycznej, jak i te mniej znane, ale równie ważne dla historii miejsca. Dzięki temu wirtualny spacer po Starych Powązkach stanie się coraz pełniejszy i bardziej dostępny dla szerokiego grona odbiorców – zarówno pasjonatów sztuki, jak i osób, które nie mogą odwiedzić cmentarza osobiście" - zaznaczyli autorzy komunikatu.

Projekt jest kontynuacją działań Fundacji Stare Powązki oraz Fundacji PFR na rzecz innowacyjnego upowszechniania wiedzy. W ostatnich latach w ramach projektu stworzona została aplikacja mobilna i edukacyjne pulpity dotykowe na terenie nekropolii. "Teraz, dzięki kolejnym skanom 3D, poszerzamy tę przestrzeń edukacyjną i dokumentacyjną" - dodali autorzy.

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Odpowiada za projekty, które wspierają spółkę w realizacji celów społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja organizuje projekty autorskie oraz wolontariat pracowniczy. Cele statutowe Fundacji są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości.

Odnowiono mur Cmentarza Powązkowskiego
Rozebrali i postawili od nowa. Mur cmentarza Powązkowskiego odnowiony
Aktorka Magdalena Zawadzka podczas kwesty charytatywnej na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach. Zebrano ćwierć miliona złotych
Pochowani na Wojskowych Powązkach
Kora, Stańko, Czubaszek, Królikowski, Bartoszewski. Nigdzie nie znajdziemy tak wielu wspaniałych postaci
Żoliborz
Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Cezary Warś/UM Warszawa

Historia WarszawyArchitektura i designCmentarzeciekawostki
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki