Na skwerze Bartoszewskiego ma powstać jego pomnik

"Skwer Władysława Bartoszewskiego, to szczególne miejsce. W czasie okupacji biegła tędy uliczka Biała, która wydzielona wraz z Sądami z Getta, wiodła korytarzem między trzymetrowymi murami do ulicy Chłodnej. Żydzi wchodzący do sądów od strony ul. Leszno, zaopatrzeni w ubrania i fałszywe papiery wychodzili na ul. Białą, którą przemycani byli poza getto. Wśród organizacji pomocowych była m.in. "Żegota", do której przystąpił dziewiętnastoletni Bartoszewski" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, którą w czwartek mają zająć się radni miasta.