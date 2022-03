Położył rękę na ramieniu, wykradł pieniądze z kieszeni i uciekł

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Woli. Do policjantów zgłosiła się znajoma pokrzywdzonego, która poinformowała funkcjonariuszy, że jej kolega został okradziony. - Z wstępnych informacji wynika, że pokrzywdzony wypłacił pieniądze z bankomatu i włożył je do kieszeni - przekazała Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji. - Kiedy odchodził, podszedł do niego nieznany mu mężczyzna, położył rękę na jego ramieniu, a z kieszeni wyjął wypłacone pieniądze. Zabrał 1500 złotych i zaraz po tym uciekł - zaznaczyła policjantka.