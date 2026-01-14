Jeden z zatrzymanych mężczyzn Źródło: KRP Warszawa IV

Jeden z nastolatków zamówił jedzenie przez aplikację.

"Kiedy przyjechał dostawca, ten czekał na niego przed blokiem, informując, że nie ma przy sobie pieniędzy i muszą wejść do mieszkania. Na klatce schodowej groził pokrzywdzonemu nożem i żądał wydania zamówienia. Zdenerwowany całą sytuacją pokrzywdzony uciekł z miejsca" - opisała nadkom. Marta Sulowska z komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Miał przy sobie nóż

Po kilku minutach na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji. Na Woli funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mężczyznę. 15-latek został zatrzymany na Pradze Północ.

"Okazało się, że miał on przy sobie nóż, którym groził pokrzywdzonemu. Nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka" - zaznaczyła Sulowska. Okazało się, że 15-latek był poszukiwany przez ośrodek wychowawczy.

Obaj odpowiedzą

W wolskiej prokuraturze rejonowej podejrzany 19-latek usłyszał zarzut dotyczący utrudniania postępowania karnego i, został objęty dozorem policyjnym, ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

"Nieletniemu został określony czyn karalny dotyczący usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 15-latek trafił do ośrodka wychowawczego. W jego sprawie decyzję będzie podejmował sąd rodzinny" - podsumowała policjantka.

