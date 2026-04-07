Wola

Połamane drzewa w parkach. Apel do mieszkańców

|
Złamana wierzba w Parku Moczydło
Ciemne chmury nad Warszawę
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Silny, porywisty wiatr uszkodził drzewa w parkach. Wiele z nich jest połamanych. Najgorsza sytuacja jest w Parku Moczydło. Miejskie jednostki zaapelowały do spacerowiczów o ostrożność i niezbliżanie się do drzew.

Zarząd Zieleni apeluje o ostrożność w parkach. Burze i silny, porywisty wiatr, spowodowały wiele uszkodzeń drzew co jest niebezpieczne dla mieszkańców.

"Nasi ogrodnicy pracują w terenie i sukcesywnie kontrolują parki i skwery zarządzane przez naszą jednostkę. Dotychczas stwierdziliśmy 17 połamanych i wywróconych drzew. Pełne dane dotyczące skutków wichur będą dostępne w najbliższych dniach" - poinformował w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni.

Zaapelował o szczególną ostrożność podczas spacerów w parkach, na skwerach oraz nad Wisłą. Niektóre alejki i tereny mogą być czasowo zablokowane przez połamane konary, gałęzie czy kłody, które wkrótce zostaną usunięte.

Złamana wierzba w Parku Moczydło
Najgorzej w Parku Moczydło

Z podobnym apelem zwrócił się burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. "Po ostatnich wichurach i burzach mamy tam połamane drzewa, a kolejne z nich - choć pozornie tego nie widać - mogą być uszkodzone. Prognozy pogody wskazują, że silny wiatr będzie nam towarzyszył przez najbliższe dni" - napisał w mediach społecznościowych.

Przekazał, że szczególna sytuacja jest w Parku Moczydło, gdzie od rana trwają prace związane z usunięciem złamanej dużej wierzby. "Teren wokół tych prac jest wygrodzony i prosimy, aby nie podchodzić w pobliże tego miejsca dla własnego bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Dodał, że uszkodzenia wśród drzewostanu stwierdzono także w Parku Sowińskiego czy Parku Księcia Janusza.

Wszelkie nieprawidłowości, problemy, potrzebę interwencji – należy zgłaszać w aplikacji Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 lub na kontakt@zzw.waw.pl

Magdalena Gruszczyńska
