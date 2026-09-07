Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

"Grał po to, żebyśmy zobaczyli człowieka". Pogrzeb Jana Frycza

|
Pogrzeb Jana Frycza na warszawskich Powązkach Wojskowych
Jan Englert pożegnał Jana Frycza podczas uroczystości pogrzebowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim trwają uroczystości pogrzebowe zmarłego w wieku 72 lat Jana Frycza. W ostatnim pożegnaniu wybitnego aktora biorą udział przedstawiciele świata kultury.

W liście odczytanym podczas uroczystości ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska zauważyła, że "trudno żegnać aktora, którego głos, twarz i sposób bycia zapisały się tak mocno w naszej pamięci".

"Przez niemal pięć dekad wychodził na scenę, stworzył dziesiątki niezapomnianych ról. Pracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. Był obecny w teatrze, kinie i telewizji. Ale liczby i tytuły nie mówią o nim najważniejszego, bo Jana Frycza nie dało się pomylić z nikim innym" - napisała Cienkowska.

Wybitny aktor, kolega, mistrz

Jak zaznaczyła, Frycz miał "niezwykłą sceniczną obecność, potrafił z ciszy zrobić scenę, z jednego spojrzenia - całą historię człowieka". "Nie grał po to, żebyśmy podziwiali aktora. Grał po to, żebyśmy zobaczyli człowieka. Jego bohaterowie często byli trudni, niejednoznaczni, czasem mroczni, ale zawsze prawdziwi" - podkreśliła.

Ministra kultury napisała, że właśnie tej prawdy Frycz szukał w swoim zawodzie. "Dlatego był nie tylko wybitnym aktorem, był także ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń artystów. Partnerem, kolegą, mistrzem" - dodała.

"Jan Frycz pozostał człowiekiem teatru do końca. Jego ostatnią rolą był Król w 'Termopilach polskich' Jana Klaty na scenie Teatru Narodowego. Niedługo przed śmiercią uczestniczył jeszcze w próbach kolejnego spektaklu - 'Oresteja' - przypomniała Cienkowska. "To bardzo symboliczne, bo dla aktora scena jest czymś więcej niż miejscem pracy, jest domem' - dodała.

"Dzisiaj ten dom na chwilę milknie, ale nie jest pusty. Zostają role, głosy, spojrzenia, gesty. Zostają w pamięci widzów i artystów, którzy mieli szczęście z nim pracować. Teatr jest sztuką ulotną. Spektakl się kończy, gasną światła, scena pustoszeje. A jednak coś pozostaje. I dlatego wielki aktor może odejść z życia, ale nie odchodzi z teatru" - wskazała szefowa MKiDN.

Podziękowała także Fryczowi "za role, za prawdę, za odwagę, za teatr i za to, że przez tyle lat przypominał nam pan, że na scenie zawsze najważniejszy jest człowiek".

List odczytał podsekretarz stanu w MKiDN Sławomir Rogowski.

Pogrzeb Jana Frycza na warszawskich Powązkach Wojskowych
Pogrzeb Jana Frycza na warszawskich Powązkach Wojskowych
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Grabowski: urodził się, żeby być aktorem

- Co mogę powiedzieć o tobie, osobie tak bliskiej, obecnej w moim życiu ponad 50 lat? W roku 1974 przyszedłeś do mnie, niezwykle przystojny, i aksamitnym barytonem powiedziałeś: nazywam się Jan Frycz i proszę przygotować mnie do egzaminu do szkoły teatralnej. Zapłacę panu. A ja po kilku spotkaniach zdałem sobie sprawę, że chyba niewiele cię nauczę, bo ty wszystko umiesz. I powiedziałem: składaj papiery - wspominał zmarłego Mikołaj Grabowski, reżyser, aktor, pedagog, profesor sztuk teatralnych.

Jak podkreślił, określenie "wykuwanie roli" nie pasowało do pracy aktorskiej Frycza. - Twoje role pojawiały się w sposób naturalny, swobodny, niewymuszony. Tak się chyba mówi o kimś, kto urodził się, żeby być aktorem. Ale byłeś też kolorowym człowiekiem, prowokatorem, wygłupiaczem, ironistą, radykałem nieuznającym kompromisów. Podglądaczem i obserwatorem ludzi i sytuacji, które potem z lubością odgrywałeś, doprowadzając nas do spazmatycznego śmiechu (...). Byłeś nie do podrobienia - mówił Grabowski. - W listopadzie mieliśmy grać "Kwartet", ale ty opuściłeś swoje krzesło i nie stawisz się na spektakl. Boli bardzo to zniknienie twoje. Zgasły światła, kurtyna opadła, aktor zszedł ze sceny i otoczyła go cisza - dodał.

Świat kultury pożegnał aktora Jana Frycza
Aktor Jan Englert przemawia na pogrzebie Jana Frycza na warszawskich Powązkach Wojskowych
Aktor Jan Englert przemawia na pogrzebie Jana Frycza na warszawskich Powązkach Wojskowych
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Olga Frycz i Małgorzata Frycz podczas uroczystości pogrzebowych
Olga Frycz i Małgorzata Frycz podczas uroczystości pogrzebowych
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Krystyna Janda przemawia na pogrzebie Jana Frycza
Krystyna Janda przemawia na pogrzebie Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Aktor Kamil Nożyński na pogrzebie Jana Frycza
Aktor Kamil Nożyński na pogrzebie Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Robert Więckiewicz, pogrzeb Jana Frycza
Robert Więckiewicz, pogrzeb Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Krzysztof Materna na pogrzebie Jana Frycza
Krzysztof Materna na pogrzebie Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Andrzej Chyra na pogrzebie Jana Frycza
Andrzej Chyra na pogrzebie Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Andrzej Grabowski, Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska
Andrzej Grabowski, Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Grażyna Torbicka, pogrzeb Jana Frycza
Grażyna Torbicka, pogrzeb Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Justyna Szyc-Nagłowska i Maja Bohosiewicz, pogrzeb Jana Frycza
Justyna Szyc-Nagłowska i Maja Bohosiewicz, pogrzeb Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Maciej Zakościelny, pogrzeb Jana Frycza
Maciej Zakościelny, pogrzeb Jana Frycza
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Englert: wymykał się kategoriom

- Uważałem się za zawodowego starszego brata Jana Frycza. Myślę, że to była świadomość jednostronna - on nigdy nie czuł się ode mnie młodszy. Bardzo trudną jest rzeczą dla starszego brata stwierdzić, że młodszy jest zdolniejszy. Wielokrotnie tego doświadczyłem - mówił aktor Jan Englert, wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.

W swoim przemówieniu podkreślił, że mówimy o "fenomenie aktorstwa Jana Frycza". - Rzadko z nim grałem. Tak się złożyło, że częściej go reżyserowałem, więc relacja tego starszego brata z młodszym bratem powinna być zachowana. Nigdy nie wiedziałem, co mnie spotka ze strony Janka, i to było fantastyczne - przyznał Englert.

- Janek był jednocześnie rozentuzjazmowanym chłopcem i zgorzkniałym, sceptycznym starszym panem. Te dwie postaci mieszkały w nim nieustannie. Nie było wiadomo, czy dziś będę rozmawiał z Fryczem, który biega z jego modelem samolotu i chce, żeby pofrunął, czy z tym, który uważa, że wszystko jest okropne, przestarzałe i trzeba od nowa zacząć. Uczył mnie tego, że nic nie jest nam dane na zawsze - dodał.

- Nigdy nie wiedziałem, co mnie spotka ze strony Janka. To było fantastyczne. Nie wiedziałem, co zaproponuje. Czasami, jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra: czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategoriom - wspominał Jan Englert.

Stworzył niemal 200 aktorskich kreacji

Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, otoczony przez najbliższych. Miał 72 lata.

Jan Frycz w spektaklu Teatru Telewizji pt. Miłość na Krymie
Jan Frycz w spektaklu Teatru Telewizji pt. Miłość na Krymie
Źródło zdjęcia: Jan Bogacz/PAP

Jan Frycz w trakcie swojej kariery stworzył niemal 200 aktorskich kreacji. Najważniejsze - między innymi Iwana w "Braciach Karamazow" według Dostojewskiego, Escha w obu częściach "Lunatyków" według Brocha, Poncjusza Piłata w "Mistrzu i Małgorzacie" według Bułhakowa, a później w "Wycince" według Bernharda - stworzył w przedstawieniach Krystiana Lupy. Stał się jednym z jego emblematycznych aktorów.

W ubiegłym sezonie, 12 lat po premierze, Frycz powrócił do roli aktora Teatru Narodowego w "Wycince" - pierwotnie zrealizowanej w Teatrze Polskim we Wrocławiu - a wznowionej w Teatrze Polskim w Podziemiu. Miał zagrać ją jesienią na festiwalach teatralnych w Katowicach i Krakowie. Artysta grał również między innymi w filmach "Wielki Szu", "Wierne blizny" czy "Obywatel świata".

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
Insulinooporność wynika z otyłości, nie odwrotnie. Mitem jest, że utrudnia redukcję masy ciała
To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego
Zuzanna Kuffel
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24
Udostępnij:
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Większa SPPN na Saskiej Kępie
Od dziś strefa płatnego parkowania jest większa
Praga Południe
41-latek został zatrzymany
Ukradł kostkę z miejskiej ulicy. Wybrukował sobie podwórko
Okolice
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Proboszcz oskarżony o milionowe oszustwa. Wkrótce proces
Okolice
Jarosław Szymczyk stawił się przed sądem
Wybuch granatnika w komendzie. Były szef policji na ławie oskarżonych
Mokotów
Utrudnienia na S2 po zderzeniu kilku aut
Karambol w Warszawie. Przez dziki
Wawer
Wymiana oświetlenia w pociągach metra
Nowość w pociągach metra
Komunikacja
32-latek został zatrzymany
"Nagle zaczął uciekać w dół klatki schodowej"
Żoliborz
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono gotówkę. Policjanci szukają właściciela
Okolice
Dawna centrala telefoniczna - "mała PASTa"
"Materialny zapis kilkudziesięciu godzin heroicznej, nierównej walki"
Praga Północ
Zderzenie na Grochowskiej
Po zderzeniu bus przewrócił się na bok
Praga Południe
Przy kościele przewróciło się drzewo
Przy kościele przewróciło się drzewo. Uszkodziło cztery auta
Ochota
Tramwaje nie będą kursowały ulicą Targową (zdjęcie ilustracyjne)
Będą wymieniać zwrotnicę. W niedzielę tramwaje zmienią trasę
Praga Północ
Budynek przy ulicy Agrestowej
Odbiór kluczy i wzruszenie. W Wawrze stanął nowy budynek
Wawer
Mariusz Rokicki
Jeden skok zmienił jego życie na zawsze
Magdalena Gruszczyńska
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Ważna decyzja w sprawie Marywilskiej 44. "To przełomowy moment"
Białołęka
Ludzkie szczątki odkryte na Okrzei zostały pochowane na Cmentarzu Północnym
Podczas przebudowy natrafili na szczątki 204 osób
Praga Północ
W paczce z Kanady miała być skrzynka na narzędzia
Była nadana w Kanadzie. Charakterystyczny zapach zdradził, co zawiera
Włochy
Źle przeliczone głosy w dwóch miastach (zdjęcie ilustracyjne)
"Nierzetelnie przeliczyli głosy". 68 osób z zarzutami
Mazowieckie
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani i następnego dnia skazani. Idą do więzienia
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Wieczór i noc biegaczy. Trasa i lista zamykanych ulic
Praga Południe
Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Na hulajnodze wieźli znak drogowy
Okolice
gotówka (zdjęcie ilustrujące)
Oszustwo na "pracownika banku". Areszt dla 21-latki
Okolice
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
Okolice
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie na gminnej drodze, dwie osoby w szpitalu
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Rozpoczęły się prace na rondzie de Gaulle'a
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
Śródmieście
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki