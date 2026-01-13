Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wola

10 nowych karetek stołecznego pogotowia

10 nowych karetek w Warszawie
Nowe żółte karetki w warszawskim pogotowiu ratunkowym
Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie poinformowała o zakupie nowych karetek. Dziesięć nowoczesnych pojazdów będzie stacjonować w czterech dzielnicach Warszawy, a także w kilku miejscowościach poza stolicą.

"Meditrans" zaprezentował dziesięć nowych ambulansów marki Man, które zasiliły flotę stołecznego pogotowia ratunkowego.

Na pokładzie nowoczesny sprzęt

Nowe pojazdy są wyposażone m.in. w nosze zasilane elektrycznie, defibrylatory i respiratory transportowe, ssaki elektryczne oraz pompy infuzyjne. Na pokładzie karetek dostępne są też kamizelki Kendricka, deski ortopedyczne dla dorosłych i dla dzieci oraz nosze podbierające oraz urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansach.

10 nowych karetek dla Warszawy
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek w Warszawie
Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek w Warszawie
Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek w Warszawie
Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek w Warszawie
Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek w Warszawie
Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek w Warszawie
Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek w Warszawie
Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook

Karetki kosztowały prawie dziewięć milionów złotych. Ich zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

"Będą stacjonowały w czterech dzielnicach Warszawy, a także w kilku miejscowościach poza stolicą: Tarczynie, Tłuszczu, Raszynie, Radzyminie i Otwocku" - podał "Meditrans". W stolicy nowe pojazdy będą poruszały się m.in. na Woli, Bielanach oraz Wawerze.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" przypomniała, że od 1 stycznia do dyspozycji pacjentów w Warszawie jest także siedem dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Stacjonują one na Mokotowie, Marymoncie, Pradze Północ, Ochocie, Targówku, w Wawrze i w Ząbkach. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje ponad 90 ZRM, w tym w samej Warszawie ponad 50.

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook

