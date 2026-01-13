10 nowych karetek stołecznego pogotowia

Nowe żółte karetki w warszawskim pogotowiu ratunkowym Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie

"Meditrans" zaprezentował dziesięć nowych ambulansów marki Man, które zasiliły flotę stołecznego pogotowia ratunkowego.

Na pokładzie nowoczesny sprzęt

Nowe pojazdy są wyposażone m.in. w nosze zasilane elektrycznie, defibrylatory i respiratory transportowe, ssaki elektryczne oraz pompy infuzyjne. Na pokładzie karetek dostępne są też kamizelki Kendricka, deski ortopedyczne dla dorosłych i dla dzieci oraz nosze podbierające oraz urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansach.

10 nowych karetek dla Warszawy 10 nowych karetek w Warszawie Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook 10 nowych karetek w Warszawie Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook 10 nowych karetek w Warszawie Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook 10 nowych karetek w Warszawie Źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook 10 nowych karetek w Warszawie Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook 10 nowych karetek w Warszawie Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook 10 nowych karetek w Warszawie Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook

Karetki kosztowały prawie dziewięć milionów złotych. Ich zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

"Będą stacjonowały w czterech dzielnicach Warszawy, a także w kilku miejscowościach poza stolicą: Tarczynie, Tłuszczu, Raszynie, Radzyminie i Otwocku" - podał "Meditrans". W stolicy nowe pojazdy będą poruszały się m.in. na Woli, Bielanach oraz Wawerze.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" przypomniała, że od 1 stycznia do dyspozycji pacjentów w Warszawie jest także siedem dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Stacjonują one na Mokotowie, Marymoncie, Pradze Północ, Ochocie, Targówku, w Wawrze i w Ząbkach. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje ponad 90 ZRM, w tym w samej Warszawie ponad 50.

W obecności władz samorządu województwa mazowieckiego, radnych wojewódzkich oraz wicewojewody, wiceprezesa NFZ i dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się uroczyste przekazanie ratownikom medycznym 1️⃣0️⃣ nowoczesnych, w pełni wyposażonych ambulansów marki MAN pic.twitter.com/cwzvCXRAIr — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) January 12, 2026 Rozwiń Źródło: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie / X

