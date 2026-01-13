10 nowych karetek stołecznego pogotowia

"Meditrans" zaprezentował dziesięć nowych ambulansów marki Man, które zasiliły flotę stołecznego pogotowia ratunkowego.
Na pokładzie nowoczesny sprzęt
Nowe pojazdy są wyposażone m.in. w nosze zasilane elektrycznie, defibrylatory i respiratory transportowe, ssaki elektryczne oraz pompy infuzyjne. Na pokładzie karetek dostępne są też kamizelki Kendricka, deski ortopedyczne dla dorosłych i dla dzieci oraz nosze podbierające oraz urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansach.
Karetki kosztowały prawie dziewięć milionów złotych. Ich zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.
"Będą stacjonowały w czterech dzielnicach Warszawy, a także w kilku miejscowościach poza stolicą: Tarczynie, Tłuszczu, Raszynie, Radzyminie i Otwocku" - podał "Meditrans". W stolicy nowe pojazdy będą poruszały się m.in. na Woli, Bielanach oraz Wawerze.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" przypomniała, że od 1 stycznia do dyspozycji pacjentów w Warszawie jest także siedem dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Stacjonują one na Mokotowie, Marymoncie, Pradze Północ, Ochocie, Targówku, w Wawrze i w Ząbkach. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje ponad 90 ZRM, w tym w samej Warszawie ponad 50.
Autorka/Autor: ag/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie / Facebook