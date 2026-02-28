Brutalne pobicie na stacji paliw. Komunikat policji

Pobicie na stacji paliw, trzy osoby zatrzymane Źródło: KSP/X

W niedzielę rano Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że kontynuuje działania w związku z brutalnym pobiciem 36-latka na stacji paliw.

"Zatrzymani mężczyźni pozostają do dyspozycji organów ścigania, a zgromadzony materiał dowodowy jest opracowywany w kierunku przedstawienia im zarzutów" - zapewniła na portalu X KSP.

Wzmożone kontrole

Jak zapewniono, policja od rana prowadziła "szeroko zakrojone kontrole pojazdów świadczących usługi przewozu osób". Od soboty policjanci przeprowadzili 388 takich kontroli. Jedna osoba figurowała w systemie "z odmową wjazdu" na obszar strefy Schengen.

"Ponadto, dokonali 201 kontroli trzeźwości, a także 385 kontroli uprawnień do kierowania pojazdem. Nałożyli 56 mandatów na łączną kwotę 23 800 zł. W trakcie tych działań przeprowadzono 146 kontroli osobistych, 136 kontroli bagażu, zatrzymano 2 prawa jazdy, oraz jeden dowód rejestracyjny, sporządzono jeden wniosek do sądu" - wyliczyła KSP.

Policjanci sprawdzają m.in. trzeźwość kierujących, uprawnienia, stan techniczny pojazdów i legalność pobytu w Polsce.

Kontynuacja działań Policji w związku ze zdarzeniem na warszawskiej Woli



W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego pobicia 36-letniego obywatela Tadżykistanu na terenie warszawskiej Woli informujemy, że czynności procesowe w tej sprawie są kontynuowane. Zatrzymani… pic.twitter.com/YsvpYNhvSC — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 1, 2026

Trzy osoby zatrzymane

W sobotę policja informowała, że w związku z pobiciem komendant rejonowy policji z warszawskiej Woli ogłosił alarm dla podległych mu policjantów.

"Praca operacyjna policjantów pionu kryminalnego z warszawskiej Woli przy współpracy z policjantami z innych wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem" - podała w komunikacie na X stołeczna policja.

To obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Do sprawy został zabezpieczony pojazd, którym poruszali się mężczyźni, a także narzędzie, którym dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała.

W nocy na jednej ze stacji paliw na warszawskiej Woli doszło do pobicia 36-letniego obywatela Tadżykistanu, w wyniku którego mężczyzna z urazem głowy został przewieziony do szpitala, i objęty pomocą medyczną.



W związku z tym zdarzeniem Komendant Rejonowy Policji z warszawskiej… pic.twitter.com/mhvyKqmgIp — Policja Warszawa (@Policja_KSP) February 28, 2026 Rozwiń

Miejski Reporter podał, że na stacji paliw doszło do bójki pomiędzy dwiema grupami obcokrajowców. Napastnicy mieli też zdemolować zaparkowany w pobliżu samochód marki Lexus. Uciekli przed przyjazdem służb.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać pobitego mężczyznę leżącego na ziemi i wybijanie szyb w aucie.

