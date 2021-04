Przystosują place zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Na ostatniej sesji rada dzielnicy Wola przeznaczyła blisko milion złotych na przystosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. - Potrzeby są bardzo duże. To początek kompleksowej rewitalizacji - ocenia zastępca burmistrza dzielnicy.

- Milion złotych przekazany przez Radę Dzielnicy do dyspozycji ZGN-u to dobry początek. Potrzeby są jednak ogromne, dlatego dostosowanie placów zabaw w urządzenia pozwalające na szerszą integrację osób z niepełnosprawnościami, to początek kompleksowej rewitalizacji – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Lesiuk, zastępca burmistrza Woli.