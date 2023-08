Plac zabaw w parku Moczydło przejdzie remont. Umowa podpisana

Wszystkie stare urządzenia zostaną zdemontowane

Jak informują władze Woli, inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", a to oznacza, że będzie przebiegać dwuetapowo. – Pierwszy etap to przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, na co wykonawca ma osiem tygodni. Opracowanie musi zawierać wszystko, co jest konieczne do wykonania zadania, czyli projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót, kosztorys, specyfikacje i niezbędne wnioski – wyjaśnia Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Woli. I dodaje: – Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej przyjdzie czas na jej realizację w terenie, co zajmie 10 tygodni.