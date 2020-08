Kładka gotowa, ale zamknięta, bo ulica nie jest drogą

Sęk w tym, że nowa kładka do dzisiaj pozostaje nieczynna. Tematem zainteresował się wolski radny Krystian Wilk (Koalicja Obywatelska), który napisał interpelację do burmistrza. "Pierwsze pociągi zabrały pasażerów z przystanku "Warszawa Powązki" we Wszystkich Świętych ubiegłego roku, jednak do dziś wejście na przystanek pozostaje zamknięte. Wszyscy podróżni muszą iść do Powązkowskiej i z powrotem na peron" - zwraca uwagę radny. Dodaje, że mieszkańcy nadkładają drogi, bo ogrodzenie uniemożliwia dostanie się na peron.