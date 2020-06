Pierwszy przypadek koronawirusa w stołecznej straży miejskiej

- W siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Sołtyka ujawniono koronawirusa - poinformowała w piątek czytelniczka na Kontakt 24. Informację potwierdził Jerzy Jabraszko z referatu prasowego SM. - Rzeczywiście, mamy pierwszy pozytywny test - powiedział. Jak dodał, zakażony jest mężczyzna, który na co dzień nie patrolował ulic. - Źle się poczuł, poszedł do lekarza, następnie poinformował przełożonego o pozytywnym teście - opisuje Jabraszko. I zapewnia, że wdrożono "wszystkie procedury" oraz wytypowano osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym. Na razie nie pojawiały się one w pracy. - Czekamy na decyzję, czy będą w kwarantannie - mówi przedstawiciel funkcjonariuszy.