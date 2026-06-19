Wola Gotówka leżała w pociągu metra. Policja szuka właściciela pieniędzy Oprac. Katarzyna Kędra |

Rafał Trzaskowski o nowych stacjach metra na Bemowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Nasz czytelnik poinformował nas o nietypowej sytuacji w metrze. W piątek około południa na stacji Rondo Daszyńskiego pasażerowie drugiej linii natknęli się w jednym z pociągów na widok rozsypanych pieniędzy: gotówki oraz bilonu. Na zdjęciu, które otrzymaliśmy widać, że mogło to być ponad tysiąc złotych. O sprawie poinformowano policję.

Ktoś zgubił pieniądze w pociągu drugiej linii metra Źródło zdjęcia: tvn24.pl

- Mamy takie zgłoszenie - potwierdziła rzeczniczka Komisariatu Policji Metra Warszawskiego młodszy aspirant Natalia de Laurans. - Policja zabezpieczyła pieniądze i prowadzone są dalsze czynności w tej sprawie - podkreśliła.

Policja szuka właściciela, ale nie podaje konkretnie kwoty. Policjanci będą weryfikować sumę, gdy ktoś zgłosi się odbiór gotówki.

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