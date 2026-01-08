Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia

Tramwaj wykoleił się na zajezdni Wola Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do najnowszego ze zdarzeń doszło na zajezdni Wola. - Tramwaj wykoleił się na jednym z torowisk wyjazdowych - dowiedział się Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Tramwaj wykoleił się na zajezdni Wola

O szczegóły tego zdarzenia zapytaliśmy Tramwaje Warszawskie. - Mamy zablokowany jeden tor, ale tramwaje wyjeżdżają z zakładu w kierunku zachodnim w stronę Skierniewickiej i cmentarza Wolskiego. Wozy na liniach mogą pojawić się z opóźnieniem - zaznaczył rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Tramwaj wykoleił się na zajezdni Wola

Dwa wykolejenia na Metro Młociny

Do dwóch innych wykolejeń doszło na pętli Metro Młociny. Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl. - Na pętli Metro Młociny wykoleił się tramwaj techniczny. Występują utrudnienia w ruchu tramwajów na tym odcinku. Przed chwilą tramwaj został ponownie osadzony na szynach, ale na miejscu wciąż pracują technicy od tramwajów - opisał po godzinie 13 reporter.

Wykoleił się tramwaj techniczny

- Do zdarzenia doszło na nieużywanej relacji - przekazał Urbanowicz.

Niedługo potem na pętli Metro Młociny wykoleił się kolejny tramwaj. Do zdarzenia doszło na innym torze. - Doszło do wykolejenia tramwaju liniowego. Tramwaj linii 2 podczas manewrów (cofania) na pętli wykoleił się jednym wózkiem. W tramwaju nie było pasażerów. Powoli ruch jest wznawiany. Torowisko jest sprzątane i po oczyszczeniu zostanie w pełni ruch wznowiony - poinformował około godziny 15 Urbanowicz.

Tramwaje na objazdach

W związku ze zdarzeniami na pęli Metro Młociny były utrudnienia w ruchu tramwajów. Informację podał Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zablokowanego przejazdu na pętli tramwajowej Metro Młociny występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2, 6, 26 i 33" - przekazano w komunikatach z godziny 12 i 14.

Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe. Linia 2 kursuje w dwóch pętlach: Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – Broniewskiego – Piaski oraz Winnica – … – Al. Gen. Marii Wittek – Marymoncka – Słowackiego – Metro Marymont.

Linia 6 w obu kierunkach na trasie: … – Słowackiego – Metro Marymont. Linia 26 w obu kierunkach: … – Al. Reymonta – Broniewskiego – Piaski. Linia 33 w obu kierunkach: … – Broniewskiego – Piaski. Z kolei trasa linii numer 17 została skrócona do pętli Metro Marymont i wydłużona do pętli Winnica.

Trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu.

