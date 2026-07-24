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Ponad dwa tysiące pamiątek po jednym z dowódców walk na Powiślu trafiło do muzeum

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Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Jan Ołdakowski o Godzinie "W" i miejscach pamięci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: MPW
Do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego trafiło ponad 2300 materiałów dotyczących kapitana Cypriana Odorkiewicza pseudonim Krybar. "To wyjątkowe świadectwo życia i działalności jednego z najważniejszych dowódców oddziałów Armii Krajowej walczących na Powiślu" - podało muzeum.

Dar przekazał Wojciech Sokociński, krewny Cypriana Odorkiewicza "Krybara". Do Muzeum Powstania Warszawskiego trafił zespół materiałów obejmujący ponad 2300 pozycji. To bogaty zbiór dokumentów, korespondencji, rękopisów, wydawnictw i pamiątek związanych ze służbą wojskową Odorkiewicza, jego działalnością konspiracyjną, powstańczą, emigracyjną i publicystyczną.

Dokumenty, fotografie, negatywy

"Wyjątkową wartość źródłową ma obszerna korespondencja. Obejmuje ona listy rodzinne - w tym szczególnie cenną korespondencję córki 'Krybara', Barbary, z ojcem z sierpnia i września 1944 roku, a także listy współtowarzyszy broni oraz korespondencję z okresu pobytu w obozach jenieckich i emigracji. Materiały te pozwalają prześledzić zarówno losy rodziny rozdzielonej przez wojnę, jak i doświadczenia żołnierzy AK po zakończeniu działań wojennych oraz proces odbudowy życia na emigracji" - opisała dr Katarzyna Utracka, historyczka z Muzeum Powstania Warszawskiego.

W zbiorze znajdują się również rękopisy i maszynopisy tekstów dotyczących Powstania Warszawskiego i Stefana Starzyńskiego. Są także pamiątki osobiste: kalendarzyki z odręcznymi notatkami, legitymacje, notes adresowy, fotografie czy negatywy.

Pamiątki po "Krybarze" trafiły do muzeum
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Źródło zdjęcia: MPW
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Źródło zdjęcia: MPW
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Źródło zdjęcia: MPW
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Źródło zdjęcia: MPW
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Źródło zdjęcia: MPW

Kim był Cyprian Odorkiewicz "Krybar"?

Cyprian Odorkiewicz (1901–1966) był oficerem rezerwy piechoty Wojska Polskiego oraz członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku pełnił funkcję komendanta Obrony Przeciwlotniczej Warszawa-Północ.

W okresie okupacji działał w Armii Krajowej, uczestniczył w organizacji produkcji granatów ręcznych zwanych "filipinkami".

W czasie Powstania Warszawskiego dowodził Grupą Bojową "Krybar", walczącą na Powiślu. Zgrupowanie prowadziło m.in. walki o elektrownię oraz próbowało zdobyć teren Uniwersytetu Warszawskiego.

Po kapitulacji powstania trafił do niewoli niemieckiej. Po wojnie pozostał na emigracji - mieszkał w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. Pracował w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium jako publicysta i autor audycji. Zmarł w w 1966 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
HistoriaHistoria WarszawyPowstanie Warszawskie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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