Wola Ponad dwa tysiące pamiątek po jednym z dowódców walk na Powiślu trafiło do muzeum Oprac. Piotr Bakalarski |

Jan Ołdakowski o Godzinie "W" i miejscach pamięci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MPW

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Dar przekazał Wojciech Sokociński, krewny Cypriana Odorkiewicza "Krybara". Do Muzeum Powstania Warszawskiego trafił zespół materiałów obejmujący ponad 2300 pozycji. To bogaty zbiór dokumentów, korespondencji, rękopisów, wydawnictw i pamiątek związanych ze służbą wojskową Odorkiewicza, jego działalnością konspiracyjną, powstańczą, emigracyjną i publicystyczną.

Dokumenty, fotografie, negatywy

"Wyjątkową wartość źródłową ma obszerna korespondencja. Obejmuje ona listy rodzinne - w tym szczególnie cenną korespondencję córki 'Krybara', Barbary, z ojcem z sierpnia i września 1944 roku, a także listy współtowarzyszy broni oraz korespondencję z okresu pobytu w obozach jenieckich i emigracji. Materiały te pozwalają prześledzić zarówno losy rodziny rozdzielonej przez wojnę, jak i doświadczenia żołnierzy AK po zakończeniu działań wojennych oraz proces odbudowy życia na emigracji" - opisała dr Katarzyna Utracka, historyczka z Muzeum Powstania Warszawskiego.

W zbiorze znajdują się również rękopisy i maszynopisy tekstów dotyczących Powstania Warszawskiego i Stefana Starzyńskiego. Są także pamiątki osobiste: kalendarzyki z odręcznymi notatkami, legitymacje, notes adresowy, fotografie czy negatywy.

Pamiątki po "Krybarze" trafiły do muzeum Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: MPW Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: MPW Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: MPW Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: MPW Pamiątki po "Krybarze" trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: MPW

Kim był Cyprian Odorkiewicz "Krybar"?

Cyprian Odorkiewicz (1901–1966) był oficerem rezerwy piechoty Wojska Polskiego oraz członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku pełnił funkcję komendanta Obrony Przeciwlotniczej Warszawa-Północ.

W okresie okupacji działał w Armii Krajowej, uczestniczył w organizacji produkcji granatów ręcznych zwanych "filipinkami".

W czasie Powstania Warszawskiego dowodził Grupą Bojową "Krybar", walczącą na Powiślu. Zgrupowanie prowadziło m.in. walki o elektrownię oraz próbowało zdobyć teren Uniwersytetu Warszawskiego.

Po kapitulacji powstania trafił do niewoli niemieckiej. Po wojnie pozostał na emigracji - mieszkał w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. Pracował w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium jako publicysta i autor audycji. Zmarł w w 1966 roku.