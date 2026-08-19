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Wola

Przechwytywali sygnał, otwierali auta, okradali

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Policjanci zatrzymali trzy osoby
Przechwycili sygnały z kluczyków i okradali auta
Źródło wideo: KRP Warszawa IV
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV
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Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem do aut. Sprawcy wykorzystywali urządzenia do przechwytywania sygnału z kluczyków samochodowych i otwierali pojazdy, z których znikały cenne rzeczy.

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenia dotyczące kradzieży z włamaniem do dwóch aut.

"Łupem sprawców padł aparat fotograficzny i gotówka o łącznej wartości 40 tysięcy złotych. Z ustaleń policjantów wynikało, że do obu tych zdarzeń doszło na niestrzeżonych parkingach, sprawcy wyszukiwali swoje ofiary i obserwowali auta" - przekazała w komunikacie podinspektor Marta Sulowska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Jak dodała, w sprawach zostały przyjęte zawiadomienia o przestępstwie, grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła na miejscu zdarzenia oględziny. Sprawą zajęli się operacyjni zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu.

Otwierali auta bez oryginalnego klucza

"Policjanci ustalili, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, wykorzystywali urządzenia służące do przechwytywania i wzmacniania sygnału z kluczyków samochodowych, co umożliwiało otwieranie pojazdów bez posiadania oryginalnego klucza i kradli łup" - zaznaczyła policjantka. I dodała, że w polu podejrzeń znaleźli się obywatele Gruzji.

Funkcjonariusze ustalili, że Gruzini ukrywają się prawdopodobnie w Katowicach. Tam też, przy współpracy z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, doszło do zatrzymania.

Policjanci zatrzymali trzy osoby
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Policjanci zatrzymali trzy osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Trzech podejrzanych w areszcie

"Po zgromadzeniu całości materiału procesowego podejrzani w wieku 51, 42 i 20 lat usłyszeli zarzuty karne dotyczące kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd aresztował ich na trzy miesiące" - poinformowała podinspektor Sulowska.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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