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On dał sygnał białą chusteczkę, ona sprawnie wyciągnęła portfel

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Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
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Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 56-latkę i 58-latka podejrzanych o kradzież portfela 90-letniej kobiety. Swojej ofiary szukali na zatłoczonym targowisku.

Uwagę policjantów patrolujących rejon popularnego wśród Warszawiaków bazaru Olimpia zwróciło zachowanie kobiety i mężczyzny. "Zamiast oglądać towar na stoiskach, para skrupulatnie obserwowała torby i zachowanie kupujących" - opisuje w komunikacie Komenda Stołeczne Policji.

Dał sygnał białą chusteczką

Jak relacjonują funkcjonariusze, mężczyzna w białym kaszkiecie i okularach przeciwsłonecznych stale utrzymywał kontakt wzrokowy ze swoją partnerką. Przykładał do ust białą chusteczkę, przekazując w ten sposób wspólniczce sygnały o dogodnym momencie do ataku.

"Ich ofiarą padła 90-letnia kobieta. Gdy pochyliła się nad straganem, sprawczyni podeszła do niej od tyłu, sprawnie rozpięła suwak jej torby i wyciągnęła czarny portfel. Ukryła go pod szerokim szalem i owinęła foliową torbą, po czym wraz ze wspólnikiem oddaliła się z miejsca zdarzenia" - wskazuje KSP.

Odpowiedzą za kradzież szczególnie zuchwałą

Funkcjonariusze zatrzymali zaskoczoną parę na gorącym uczynku i odzyskali skradziony portfel z zawartością 140 złotych, który wrócił do właścicielki. Okazało się, że seniorka nawet nie zorientowała się, że chwilę wcześniej padła ofiarą kradzieży.

Zatrzymani zostali przewiezieni do komendy przy żytniej. 56-latka i 58-latek odpowiedzą za kradzież szczególnie zuchwałą, za co grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Źródło zdjęcia: KSP
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Źródło zdjęcia: KSP
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Źródło zdjęcia: KSP
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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