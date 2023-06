On był poszukiwany, ona miała narkotyki. Policjanci zatrzymali parę znajomych w mieszkaniu na Woli

Policjanci z wydziału kryminalnego z Woli w wyniku pracy operacyjnej uzyskali informację, że w lokalu na terenie dzielnicy przebywa poszukiwany przez nich mężczyzna oraz może dochodzić tam do handlu narkotykami.

Wejście do mieszkania utrudniała kobieta

- Na miejscu wejście do mieszkania utrudniała policjantom kobieta. Kiedy początkowo otworzyła im drzwi i zorientowała się, że są to funkcjonariusze policji, od razu z impetem pchała je w ich stronę, aby szybko zamknąć. Na nic to się nie zdało. W mieszkaniu przebywał mężczyzna, który był w ich zainteresowaniu. 38-latek został zatrzymany - przekazała rzeczniczka wolskich policjantów nadkomisarz Marta Sulowska.