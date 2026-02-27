Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty

20.12.2022 | Rośnie liczba kradzieży w Polsce Źródło: TVN24

Do policjantów z warszawskiej Woli trafiło zgłoszenie o kradzieży, do której miało dojść w wynajmowanym apartamencie w Warszawie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że podejrzani okradli również znajomego, z którym spotkali się na terenie stolicy.

"Jego skradzioną kartą płatniczą dokonywali nieautoryzowanych transakcji m.in. dokonywali zakupu biżuterii. Łączna wartość strat wyniosła ponad 23 tysiące złotych" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Mundurowi w takcie pracy ustalili, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu i obaj przebywają na terenie Wrocławia.

"Próbowali ukryć łup"

Wcześnie rano policjanci zorganizowali działania i w jednym z mieszkań we Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn.

"Obaj mężczyźni byli zaskoczeni wizytą policjantów, zdenerwowani całą sytuacją próbowali ukryć łup w postaci biżuterii, zegarka i telefonów komórkowych w swoich kieszeniach. Podczas przeszukania policjanci ujawnili dokumenty i kartę płatniczą należącą do jeszcze innej osoby, za pomocą której dokonywali również nieautoryzowanych transakcji płatniczych" - opisała Sulowska.

Policjanci ustalili również, że obaj są poszukiwani w celu ustalenia miejsca pobytu, natomiast jeden z nich, w wieku 45 lat jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nakazem doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Usłyszeli 22 zarzuty

Mężczyźni w wieku 23 i 45 lat zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy na warszawskiej Woli.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli łącznie 22 zarzuty dotyczące kradzieży, uszkodzenia mienia i kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu.

Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

