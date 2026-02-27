Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty

Zatrzymany mężczyzna
20.12.2022 | Rośnie liczba kradzieży w Polsce
Źródło: TVN24
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież w apartamencie w Warszawie. Te same osoby miały również zabrać kartę koledze i za jej pomocą kupić biżuterię. 23 i 45 latek zostali zatrzymani we Wrocławiu. Usłyszeli 22 zarzuty. Obaj byli poszukiwani.

Do policjantów z warszawskiej Woli trafiło zgłoszenie o kradzieży, do której miało dojść w wynajmowanym apartamencie w Warszawie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że podejrzani okradli również znajomego, z którym spotkali się na terenie stolicy.

"Jego skradzioną kartą płatniczą dokonywali nieautoryzowanych transakcji m.in. dokonywali zakupu biżuterii. Łączna wartość strat wyniosła ponad 23 tysiące złotych" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Mundurowi w takcie pracy ustalili, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu i obaj przebywają na terenie Wrocławia.

"Próbowali ukryć łup"

Wcześnie rano policjanci zorganizowali działania i w jednym z mieszkań we Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn.

"Obaj mężczyźni byli zaskoczeni wizytą policjantów, zdenerwowani całą sytuacją próbowali ukryć łup w postaci biżuterii, zegarka i telefonów komórkowych w swoich kieszeniach. Podczas przeszukania policjanci ujawnili dokumenty i kartę płatniczą należącą do jeszcze innej osoby, za pomocą której dokonywali również nieautoryzowanych transakcji płatniczych" - opisała Sulowska.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KRP Warszawa IV

Policjanci ustalili również, że obaj są poszukiwani w celu ustalenia miejsca pobytu, natomiast jeden z nich, w wieku 45 lat jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nakazem doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Usłyszeli 22 zarzuty

Mężczyźni w wieku 23 i 45 lat zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy na warszawskiej Woli.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli łącznie 22 zarzuty dotyczące kradzieży, uszkodzenia mienia i kradzieży z włamaniem, działając wspólnie i w porozumieniu.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KRP Warszawa IV

Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Czytaj także:
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
Okolice
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą. Sto osobników. Na początek
Okolice
Prokuratura i kolej badają okoliczności wypadku w Bierwieckiej Woli
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej. Pasażerowie byli "poganiani gwizdkiem"
RADOM
Wkra wylewa
Zator, rzeka wystąpiła z koryta. Sztab kryzysowy i akcja strażaków
Okolice
Autostrada
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Trwa przegląd ofert
Okolice
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Drobne kradzieże, potężny lincz. "Znęcanie się"
Bartłomiej Plewnia
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Żebry-Idźki
Sześciolatka zginęła po wypadku. Kierowca ciągnika stanie przed sądem
Okolice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
Mokotów
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
Praga Południe
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
Praga Północ
Wypadek w Sulęcinie Włościańskim
33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu
Okolice
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
Śródmieście
Zderzenie kilku aut pod Warszawą
Zderzenie kilku aut pod Warszawą, sprawca pijany
Okolice
Remont kościoła paulinów
Pochodzi z XIV wieku. Przechodzi remont
Śródmieście
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Czapla trafiła do Ptasiego Azylu
Rzadko spotykany w mieście ptak utknął na brzegu
Śródmieście
Radiowóz straży miejskiej (zdj. ilustracyjne)
Leżał na chodniku. Zabrali go do szpitala, a później do aresztu
Śródmieście
18-latek jest podejrzany o próbę wyłudzenia kredytu
18-latek z podrobionymi dokumentami poszedł do banku po 50 tysięcy kredytu
Mokotów
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai trafi na obserwację psychiatryczną
Okolice
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił się do szpitala ze zwichniętym barkiem, nie żyje. Śledztwo
Radom
Matka z dzieckiem zgłosiła się po pomoc do strażników miejskich (zdj. ilustracyjne)
"Przez tydzień tułała się z dzieckiem po Warszawie, łzy cisnęły się do oczu"
Praga Północ
Pogrzeb Bożeny Dykiel
"Żegnamy wspaniałą aktorkę, człowieka dobrego, przyjacielskiego"
Kultura
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Licytacja komputera jednego z najbardziej znanych polskich artystów
Śródmieście
Zima w Warszawie
"Hałas to nowy smog". Radni chcą fotoradarów akustycznych
Śródmieście
Nielegalne papierosy w przesyłce z Dubaju
W przesyłkach z Dubaju były miliony nielegalnych papierosów
Włochy
Kontrole straży miejskiej w SCT
Strefa Czystego Transportu. Drogowcy zbadają ruch
Ulice
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
17-latek walczy o życie. Prokuratura ustala, kto zawinił
RADOM
Pożar na Kłobuckiej
Pożar przy murze aresztu
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki