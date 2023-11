Kierowca po sprzeczce postrzelił rowerzystę, jest prawomocny wyrok. "Kara bardzo łagodna"

Chciał zwrócić uwagę kierowcy. Ten miał strzelić, bo się bronił

Do zdarzenia doszło 2 lutego 2021 na warszawskiej Woli. Przy skrzyżowaniu Żelaznej i Ogrodowej. Rowerzysta krzyczał, wzywał pomocy: "Zostałem postrzelony!". Zaczęli schodzić się gapie. Jedni stanęli po stronie kierowcy, inni byli za rowerzystą. Niektórzy tylko się przyglądali, inni włączyli w szamotaninę. W powietrzu co chwilę fruwały wyzwiska. Komuś w przepychankach spadł but. O co poszło?