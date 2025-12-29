Logo TVN Warszawa
Wola

Od stycznia nowe zasady w Strefie Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Polski Alarm Smogowy: sukces, strefa czystego transportu wejdzie w życie 1 stycznia
Źródło: TVN24
Nowy rok przyniesie nowe zasady wjazdu do warszawskiej Strefy Czystego Transportu. Obostrzenia będą dotyczyć samochodów wyprodukowanych przed 2000 rokiem w przypadku aut z silnikiem benzynowym i przed 2009, jeśli chodzi o diesle. Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi do 500 złotych mandatu.

Ratusz podkreśla, że granice SCT się nie zmienią - wciąż będą prowadzić wzdłuż alei Prymasa Tysiąclecia, Alei Jerozolimskich, Trasy Łazienkowskiej, alei Stanów Zjednoczonych, ulicy Wiatracznej oraz torów kolejowych wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do alei Prymasa Tysiąclecia. Zgodnie z harmonogramem przyjętym w momencie wprowadzenia strefy w 2024 roku, poszerzona zostanie natomiast grupa pojazdów objętych zakazem wjazdu do SCT.

Granice Strefy Czystego Transportu
Granice Strefy Czystego Transportu
Źródło: UM Warszawa

Jakie samochody nie wjadą?

"Od nowego roku do SCT nie będą mogły wjechać pojazdy wyprodukowane przed 2000 rokiem (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 26 lat); lub niespełniające normy Euro 3 - w przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym - oraz wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające norm Euro 5 – w przypadku pojazdów z silnikiem diesla (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat)" - zapowiada stołeczny ratusz.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Źródło: UM Warszawa

Są jednak pewne wyjątki. Obostrzenia wciąż nie będą dotyczyć (pod warunkiem, że pojazd był zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 roku) mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku.

Pozostałe wyjątki dotyczą m.in. osób z niepełnosprawnościami czy służb. Kierowcy nieobjęci żadnymi wyjątkami pojazdami niespełniającymi wymogów mogą wjeżdżać do strefy przez cztery dni w roku.

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi do 500 złotych mandatu. Legalność wjazdu do strefy kontroluje straż miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Czy zakaz jest respektowany?

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy, że w połowie listopada straż miejska ukarała kierowcę za złamanie zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu. To był pierwszy mandat, jaki wystawiono po ponad roku jej funkcjonowania. Jak przekazał wówczas naszej redakcji Jarosław Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej, mandat został wystawiony w połowie listopada. Kierowca został ukarany na podstawie artykułu 96c Kodeksu wykroczeń. Mówi on, że osoba, która złamała zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu może zostać ukarana mandatem o maksymalnej wysokości 500 złotych. Złamanie przepisu odnotowano na Pradze Północ.

Kiedy kolejne zmiany?

Drugi etap warszawskiej Strefy Czystego Transportu będzie obowiązywał do końca 2027 roku. Wtedy obostrzenia zaczną obowiązywać również zamieszkałych i płacących podatki w Warszawie.

Etapy wdrażania Strefy Czystego Transportu
Etapy wdrażania Strefy Czystego Transportu
Źródło: UM Warszawa

Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 roku. Wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

"To oznacza, że za dwa lata do strefy nie będą mogły już wjeżdżać pojazdy z silnikiem benzynowym wyprodukowane przed 2005 rokiem lub niespełniające normy Euro 4 oraz pojazdy z silnikiem diesla wyprodukowane przed 2014 rokiem lub niespełniające normy Euro 6" - tłumaczą urzędnicy.

Kolejny etap wdrażania SCT
Kolejny etap wdrażania SCT
Źródło: UM Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Strefa Czystej Fikcji. Osiem miesięcy, zero mandatów
Piotr Bakalarski
Pył drogowy w centrum Warszawy ma wysokie stężenie substancji rakotwórczych (zdjęcie ilustracyjne)
WWA szkodzi warszawiakom. Substancje rakotwórcze w pyle
Śródmieście
Niekonstytucyjne strefy czystego transportu?
Nowe zasady wjazdu do Krakowa. Strefa Czystego Transportu obejmie 60 procent miasta
TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

