Wola Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. "Twierdzi, że jest żołnierzem" Oprac. Dariusz Gałązka |

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Jak informuje podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji, w piątek po godzinie 14 policjanci odebrali zgłoszenie o obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy.

- Do zdarzenia doszło w alei Prymasa Tysiąclecia, w rejonie skrzyżowania z Górczewską. Na miejscu policjanci prowadzą teraz swoje czynności - poinformowała Sulowska.

Później policjantka przekazała, że badanie wskazało około czterech promili alkoholu w organizmie kierowcy.

Na miejscu Żandarmeria Wojskowa

Na miejscu zdarzenia był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Są dwa radiowozy policji, w tym jeden nieoznakowany. Jest także Żandarmeria Wojskowa - powiedział nasz reporter.

Zatrzymanie pijanego kierowcy Zatrzymanie pijanego kierowcy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zatrzymanie pijanego kierowcy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zatrzymanie pijanego kierowcy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zatrzymanie pijanego kierowcy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

O obecność żołnierzy zapytaliśmy rzecznika mazowieckiego oddziału ŻW ppłk Tomasza Wiktorowicza.

- Zatrzymany został mężczyzna, obywatel Polski, który twierdzi, że jest żołnierzem w czynnej służbie. W związku z tym oficer dyżurny skierował na miejsce patrol Żandarmerii Wojskowej, celem zweryfikowania tej informacji - powiedział nam ppłk Wiktorowicz.

Na jezdni w kierunku trasy S8 występują duże utrudnienia. Zablokowany jest lewy pas za zjazdem z estakady nad Górczewską. Kierowcy jadący aleją Prymasa Tysiąclecia muszą zwalniać już na wysokości Alej Jerozolimskich.

Obywatelskie zatrzymanie kierowcy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl