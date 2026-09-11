Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. "Twierdzi, że jest żołnierzem"
Jak informuje podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji, w piątek po godzinie 14 policjanci odebrali zgłoszenie o obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy.
- Do zdarzenia doszło w alei Prymasa Tysiąclecia, w rejonie skrzyżowania z Górczewską. Na miejscu policjanci prowadzą teraz swoje czynności - poinformowała Sulowska.
Później policjantka przekazała, że badanie wskazało około czterech promili alkoholu w organizmie kierowcy.
Na miejscu Żandarmeria Wojskowa
Na miejscu zdarzenia był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Są dwa radiowozy policji, w tym jeden nieoznakowany. Jest także Żandarmeria Wojskowa - powiedział nasz reporter.
O obecność żołnierzy zapytaliśmy rzecznika mazowieckiego oddziału ŻW ppłk Tomasza Wiktorowicza.
- Zatrzymany został mężczyzna, obywatel Polski, który twierdzi, że jest żołnierzem w czynnej służbie. W związku z tym oficer dyżurny skierował na miejsce patrol Żandarmerii Wojskowej, celem zweryfikowania tej informacji - powiedział nam ppłk Wiktorowicz.
Na jezdni w kierunku trasy S8 występują duże utrudnienia. Zablokowany jest lewy pas za zjazdem z estakady nad Górczewską. Kierowcy jadący aleją Prymasa Tysiąclecia muszą zwalniać już na wysokości Alej Jerozolimskich.