Obywatele RP edukowali policjantów "co wolno, co nie wolno" w czasie demonstracji

Akcja czytania wyroków w sprawie Obywateli RP zaczęła się o godzinie 13. Pojawili się przed budynkiem KSP z transparentem "Mamy prawa! prawa fizyki, prawa logiki, prawa człowieka". Wydarzenie trwało także na Facebooku pod hasłem "Orzeczenia sądów powszechnych - edukujemy policjantów co wolno, co nie wolno".

"Zgromadzenie w czasie epidemii nie jest wykroczeniem"

"Macie obowiązek odmówić wykonania rozkazu"

- Narażenia życia nikt od was nie wymaga. Macie zapisane w Ustawie o policji - 58 artykuł drugi tej ustawy (Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa - przyp. red.). Oznacza przestępstwo, przekroczenie przepisów prawa, to macie obowiązek, a nie prawo, to jest dla was obowiązek, nie przywilej odmówić wykonania tego rozkazu - tłumaczył jeden z przedstawicieli Obywateli RP.