Robili porządki w piwnicy, natrafili na poszukiwany obraz znanego artysty

Urzędnicy z Wolskiego Centrum Kultury w trakcie prac porządkowych w piwnicy natknęli się obraz Edwarda Dwurnika z 1976 roku. - Pracownicy techniczni powiedzieli nam, że są to przedmioty do utylizacji. Wśród nich był obraz Dwurnika z cyklu "Sławoszyno", co wprawiło nas w osłupienie - mówi nam dyrektor instytucji. Urzędnicy, razem z córką artysty, planują wystawę, na której pokazane zostaną również inne dzieła z serii tych namalowanych na Kaszubach.

"Co za historia! Czy wiecie, że w gabinecie dyrektora Wolskiego Centrum Kultury Krzysztofa Mikołajewskiego wisi obraz, który znalazł kiedyś w magazynie i ocalił przed wyrzuceniem Michał Mioduszewski? Okazało się, że to obraz Edwarda Dwurnika z 1976 roku z serii 'Sławoszyno'" - poinformowało na Facebooku Wolskie Centrum Kultury.

Jak mówi nam dyrektor WCK Krzysztof Mikołajewski, dzieło zostało odnalezione około pół roku temu: - Obraz został ocalony, kiedy robiliśmy porządki w piwnicy. Pracownicy techniczni powiedzieli nam, że są to przedmioty do utylizacji. Tymczasem okazało się, że to obraz pana Dwurnika, co wprawiło nas w osłupienie. Był podpisany na rewersie i awersie, więc od razu wiedzieliśmy, że to dzieło mistrza.