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Nowe osiedle na kolejowych terenach Odolan. Zbudują ponad dwa tysiące mieszkań

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Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Xcity Inwestment
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Kolejarze zamierzają wybudować nowe osiedle na warszawskich Odolanach. Jego sercem ma być zabytkowa hala dawnej Centralnej Stacji Rozdziałowej, gdzie znajdą się sklepy, restauracje i inne usługi. Do zagospodarowania są łącznie 22 hektary. Państwowa spółka chce zaprosić do współpracy deweloperów.

Osiedle Odolany Kolejowe powstanie w rejonie ulic Gniewkowskiej, Ordona i Jana Kazimierza. Na przestrzeni lat pojawiały się różne pomysły na wykorzystanie tych terenów. Za czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości miały tu powstać mieszkania na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus. Po zmianie władzy, kolejarze postawili na nową koncepcję zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Inwestycją kierują PKP SA i należąca do niej spółka XCity Investment. Teren został podzielony na trzy obszary. Każdym z nich ma zająć się inny partner inwestycyjny. Pod koniec września ruszą ich poszukiwania.

- Aktualny model realizacji zakłada około 12-letni horyzont całego przedsięwzięcia. Projekt będzie prowadzony etapowo, przy czym trzy tereny inwestycyjne mają być realizowane równolegle - zapowiada Kamila Dąbrowska, członkini zarządu i dyrektorka inwestycyjna XCity Investment.

Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Źródło zdjęcia: Xcity Inwestment

Chcą zbudować spójny fragment miasta

Jak podkreśla, każdy z obszarów będzie przygotowywany zgodnie z masterplanem i przy zachowaniu spójnych założeń urbanistycznych dla całych Odolan. Spółce zależało na tym, aby nie rozwijać osiedla poprzez pojedyncze inwestycje, powstające na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Taki tryb byłby konieczny, gdyby nie istniał plan miejscowy. Oznaczałby m.in. dłuższe procedury związane z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę.

W przeszłości działki na północ od Gniewkowskiej znajdowały się w wykazie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe. Dla takich gruntów przepisy nie przewidują możliwości uchwalania planów miejscowych. Sytuacja zmieniła się wiosną ubiegłego roku, gdy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podpisał rozporządzenie aktualizujące wykaz. Zniknęły z niego tereny, gdzie kolejarze chcą budować osiedle.

Ten ruch otworzył drogę do rozpoczęcia procedury uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Warszawy przyjęła go na początku czerwca.

Ponad dwa tysiące nowych mieszkań

Punktem wyjścia dla projektu przyszłego osiedla ma być koncepcja zagospodarowania autorstwa pracowni architektonicznej Sawawa. W sumie powierzchnia mieszkaniowa ma zajmować około 120 metrów kwadratowych, a kolejne 42 tysiące metry kwadratowe przeznaczone będą pod usługi. Powstanie około 2,3 tysiąca mieszkań o zróżnicowanym standardzie i 3 tysiące miejsc parkingowych. Całość uzupełniać ma zieleń i przestrzenie publiczne.

Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Źródło zdjęcia: Xcity Inwestment
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Źródło zdjęcia: Xcity Inwestment
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Źródło zdjęcia: Xcity Inwestment
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Źródło zdjęcia: Xcity Inwestment
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Źródło zdjęcia: Xcity Inwestment

Na północ od Gniewkowskiej powstanie jedna linia zabudowy mieszkaniowej. Natomiast na południe od istniejących bloków wzdłuż Jana Kazimierza znajdą się dwa pasma budynków.

W centralnej części inwestycji znajdzie się zabytkowa hala Centralnej Stacji Rozdziałowej. Ma być "Sercem Odolan", pełniącym funkcje usługowe i społeczne.

Plan osiedla Odolany Kolejowe
Plan osiedla Odolany Kolejowe
Źródło zdjęcia: Xcity Investment

- W hali analizowane jest między innymi stworzenie food hallu oraz funkcji gastronomicznych, handlowych, rekreacyjnych, medycznych i innych usług uzupełniających. Założeniem jest, aby historyczna zabudowa nie była jedynie zachowanym elementem dawnego zagospodarowania, ale aktywną częścią nowej dzielnicy i miejscem integrującym jej mieszkańców oraz użytkowników - opowiada Kamila Dąbrowska.

Spółka planuje, że hala zostanie zagospodarowana w środkowej fazie przedsięwzięcia. Chodzi o to, żeby pierwsi mieszkańcy osiedla nie musieli czekać na pojawienie się usług do momentu zakończenia budowy ostatnich bloków.

Co ze szkołą i nowymi drogami?

Plan miejscowy zakłada, że około siedem hektarów terenów między Gniewkowską i Ordona powinno być przeznaczonych na cele publiczne, takie jak układ drogowy, park i szkoła, która sąsiadowałaby z zabytkową halą.

- Teren przeznaczony pod szkołę nie jest objęty naszym projektem ani postępowaniem na wybór partnerów inwestycyjnych - zastrzega Kamila Dąbrowska. - Nie wyklucza to jednak udziału XCity Investment i przyszłych partnerów w kosztach lub realizacji infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania nowej części miasta - zapewnia.

Kolejarze zbudują nowe osiedle na Odolanach
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Na kolejowych terenach Odolan powstanie nowe osiedle
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Zapowiada, że zakres i model ewentualnej partycypacji będą omawiane z przedstawicielami stołecznego ratusza. - Zależy nam, aby infrastruktura publiczna rozwijała się w sposób skoordynowany z zabudową mieszkaniową i komercyjną. Przy projekcie tej skali nie można myśleć o tych elementach oddzielnie - zauważa.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w WarszawieDeweloperzyPolskie Koleje PaństwoweRynek mieszkaniowyArchitektura i design
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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