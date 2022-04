Nie wysłał karetki do ciężarnej uchodźczyni. Dyspozytor ukarany

Zażalenie na operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie złożył burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Pracownik miał odmówić wysłania karetki do kobiety z Ukrainy w zaawansowanej ciąży , która źle się poczuła. Jak poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz, został ukarany.

"O życiu mamy i dziecka zadecydowało 15 minut"

Do sytuacji odniósł się wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który przeprowadził postępowanie wyjaśniające. - W wyniku postępowania stwierdzono nieprawidłowości w wywiadzie przeprowadzonym przez dyspozytora medycznego (przy pierwszym zgłoszeniu), w związku, z czym zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe. W wyniku drugiego zgłoszenia zespół ratownictwa medycznego został niezwłocznie wysłany - wyjaśniła rzeczniczka wojewody.

Wywiad przeprowadzony, ale "niepełny"

- 5 marca około godziny 12.44 do dyspozytorni medycznej DM 07 01 Warszawa wpłynęło zgłoszenie dotyczące oparzenia brzucha u kobiety ciężarnej, znajdującej się na Dworcu Zachodnim. Ze szczegółowej analizy zgłoszenia, wynika, że wywiad został przeprowadzony przez dyspozytora medycznego, ale był on niepełny. Pracownik, który odmówił wysłania ZRM (zespołu ratownictwa medycznego - red.) został ukarany zgodnie z Kodeksem Pracy - uściśliła rzeczniczka wojewody. Nie zdradziła, jaka konkretnie kara spotkała dyspozytora. - Następnie około 12.55 w tej samej sprawie wpłynęło drugie zgłoszenie do dyspozytorni medycznej. Dyspozytor niezwłocznie przyjął wezwanie i zadysponowano zespół ratownictwa medycznego - dodała Ewa Filipowicz.