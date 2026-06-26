Narkotyki sprzedawał w sieci, miał je też w aucie
Policjanci z warszawskiej Woli wpadli na trop 34-letniego mężczyzny, który zajmował się handlem narkotykami.
"Oferował ich sprzedaż za pośrednictwem ogłoszeń umieszczanych w sieci" - poinformowała nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa IV.
Policjanci zaplanowali jego zatrzymanie. Z ich informacji wynikało, że 34-latek ma poruszać się Audi, w którym są narkotyki.
Zatrzymali go na terenie Mokotowa. W aucie znaleźli 40 gramów klefedronu.
Nie pierwszy konflikt z prawem
"34-latek miał już wcześniej konflikt z prawem. Był notowany, między innymi za posiadanie narkotyków, znęcanie się i kradzież z włamaniem" - dodała Sulowska.
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie usłyszał zarzut dotyczący handlu substancjami psychotropowymi. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, grozi mu 10 lat więzienia.